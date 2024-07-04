Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Журналіста та волонтера Олександра Лапшина, який безвісти зник у Харкові, знайшли мертвим

Журналіста та волонтера Олександра Лапшина, який безвісти зник у Харкові, знайшли мертвим

4 липня, 2024 четвер
03:06
Суспільство

Харківського журналіста та волонтера Олександра Лапшина знайшли мертвим неподалік від дому: його розшукували протягом місяця

Зміст

Про це інформує Суспільне, посилаючись на слова керівника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова.

Правоохоронець розповів, що поліція отримала заяву від родичів про зникнення Олександра 30 травня. Після цього почалося розслідування. 29 червня правоохоронці отримали інформацію від перехожого, який виявив тіло людини на мотузці з ознаками суїциду. 

"Звісно, ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка", - розповів Болвінов.

Він зазначив, що далі поліція взяла зразки ДНК в батька Олександра для порівняння: аналіз показав збіг. Наразі офіційна причина смерті невідома, її визначать після судово-медичної експертизи. 

"Однак, ми маємо підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством", - додав Болвінов. 

За словами керівника пошуково-рятувального загону громадської організації "Троянда на руці" Олександра Гуманюка, пошуки тривали впродовж місяця. 29 червня тіло чоловіка знайшли місцеві жителі. 

"Вони нас набрали, сказали, ми приїхали. Це десь за півтора кілометра від місця його проживання. Ми тримали інформаційну тишу, щоб мали змогу працювати слідчі й повідомити родину", - сказав чоловік. 

Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин волонтерив, був фрилансером та писав і знімав про перебіг російсько-української війни, зокрема кілька його матеріалів виходили на "Українській правді". 

  • 14 червня стало відомо, що близько 1 червня у Харкові зник 43-річний журналіст і волонтер Олександр Лапшин. Про зникнення чоловіка повідомили його рідні та друзі. 
Теги:
Україна
журналісти
Харків
Читайте також:
армія КНДР
2 липня, 2024 вiвторок
"Підземна війна": майор ЗСУ Чечеринда про можливу небезпеку від інженерних бригад КНДР на фронті
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
1 липня, 2024 понедiлок
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
прапор Білорусі
3 липня, 2024 середа
"Надзвичайно жорсткий крок": Польща обмежила доходи Білорусі від транзиту
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.55
    Купівля 40.55
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 липня
03:11
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО
02:35
Оновлено
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Снаряди для ППО, артилерії та HIMARS: США оголосили пакет допомоги Україні
02:19
Оновлено
Канада
Уперше в історії: у Канаді збройні сили очолить жінка
02:02
Чехія
Чехія судить свого громадянина за звинуваченнями в незаконній службі в ЗСУ та в мародерстві на війні
01:26
Оновлено
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
За добу 3 липня на фронті відбулось 135 боєзіткнень. Росіяни нарощують темпи наступу на Донеччині
01:07
Такер Карлсон
Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, заявив, що поговорить із Зеленським
00:50
Даля Грибаускайте
У Литві волонтери спільно з експрезиденткою Грибаускайте запустили збір на дрони для України
2024, середа
3 липня
23:48
Дебати Трампа і Байдена
Донор демократичної партії заявив, що Байден має до 5 днів на рішення щодо участі у виборах, - Bloomberg
23:18
Еліна Світоліна, Вімблдон, теніс
Вімблдон: Світоліна стартувала з перемоги, а Ястремська вийшла у третє коло
23:11
сироти
Київські посадовці вивезли родичів за кордон, використавши дітей-сиріт, - Лубінець
22:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Замороження війни: нові загрози для України та країн НАТО. Колонка Сергія Згурця
22:29
Оновлено
Росіяни 3 липня 2024 року скинуди КАБи на Харків
РФ атакувала Харків КАБами: поранено 14 людей, зокрема двотижневе немовля
22:27
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба обговорив із Блінкеном посилення ППО, відновлення енергосистеми та саміт НАТО
21:56
Соловйов та путін
"Захід підготував та спровокував українську кризу": російські фейки та маніпуляції за 3 липня
20:56
нафта корабель
Доходи РФ від продажу нафти в червні зросли майже на 50% у порівнянні з минулим роком, - Bloomberg
20:24
Ріккардо Калафіорі, Болонья
"Арсенал" готовий викласти 50 млн євро за конкурента для Зінченка
20:16
Володимир Зеленський
Готуються рішення, які допоможуть українцям в умовах дефіциту електрики й перебоїв з мобільним звʼязком, - Зеленський
20:09
Ексклюзив
пшениця зерно
У Всеукраїнській аграрній раді розповіли, чи зможе Україна цьогоріч забезпечити себе продовольством
20:07
Резерв+
Дані у Резерв+ оновили понад 2 млн українців
20:01
OPINION
Сергій Громенко
Нацизм як криве дзеркало путінізму
19:57
ППО, обстріл, ЗСУ
В оборонному комітеті ВР розповіли, які функції могли б виконувати війська партнерів в Україні
19:53
Оновлено
Атака РФ по Дніпру 3 липня: загинули 5 людей, кількість постраждалих зросла до 53
19:40
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Напружена ситуація в районі Авдіївки: ворог тисне по всій лінії фронту, - співзасновник DeepState Погорілий
19:39
Оновлено
Путін 3 линя прибув до Астани
Путін на полях саміту ШОС в Астані зустрівся з Ердоганом та Сі Цзіньпіном. Говорили про Україну
19:32
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
На Банковій пробують перекласти свої помилки на підлеглих: політолог Цибулько про "втомленість" Зеленського від Шмигаля
19:31
байден трамп дебати
NYT стверджує, що Байден засумнівався щодо продовження участі в президентських перегонах. У Білому домі відреагували
19:31
S.T.A.L.K.E.R. 2
Розробники розсекретили, яка музика лунатиме з радіо у S.T.A.L.K.E.R. 2
19:11
РФ атакувала Полтавщину: загинула людина, пошкоджено школу й дитсадок
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 861-го дня війни: у ГУР та легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі ураження корабля "Сєрпухов", а союзники НАТО виділять Україні €40 млрд
19:00
транзит газу, газ
Азербайджанський газ замість російського: Україна веде перемовини щодо транзиту
18:52
електроенергія, графіки відключень
Графіки погодинних вимкнень 4 липня діятимуть протягом усієї доби
18:44
Камала Гарріс
Гарріс може замінити Байдена, якщо він зніме свою кандидатуру з виборів президента США, - Reuters
18:39
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: суддю Тандира залишили під вартою до кінця літа
18:23
Маріуполь
Окупанти депортують завезених у Маріуполь мігрантів під Часів Яр, - Андрющенко
18:20
загиблий військовий, ЗСУ
Росіяни стратили в полоні понад 110 українських військових, – Офіс генпрокурора
18:04
OPINION
Вадим Денисенко
Чому Орбану можна викручувати руки?
18:01
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
Укрзалізниця змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди
17:57
Бартол Франьїч
"Шахтар" близький до трансферу футболіста з топ-чемпіонату
17:50
Ексклюзив
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
"Онлайн бачення" ворога дозволяє йому завдавати удари: Defense Express про обстріли летовищ на Полтавщині
17:47
Олег Синєгубов
Модифіковані росіянами ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV