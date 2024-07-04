Журналіста та волонтера Олександра Лапшина, який безвісти зник у Харкові, знайшли мертвим
Харківського журналіста та волонтера Олександра Лапшина знайшли мертвим неподалік від дому: його розшукували протягом місяця
Про це інформує Суспільне, посилаючись на слова керівника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова.
Правоохоронець розповів, що поліція отримала заяву від родичів про зникнення Олександра 30 травня. Після цього почалося розслідування. 29 червня правоохоронці отримали інформацію від перехожого, який виявив тіло людини на мотузці з ознаками суїциду.
"Звісно, ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка", - розповів Болвінов.
Він зазначив, що далі поліція взяла зразки ДНК в батька Олександра для порівняння: аналіз показав збіг. Наразі офіційна причина смерті невідома, її визначать після судово-медичної експертизи.
"Однак, ми маємо підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством", - додав Болвінов.
За словами керівника пошуково-рятувального загону громадської організації "Троянда на руці" Олександра Гуманюка, пошуки тривали впродовж місяця. 29 червня тіло чоловіка знайшли місцеві жителі.
"Вони нас набрали, сказали, ми приїхали. Це десь за півтора кілометра від місця його проживання. Ми тримали інформаційну тишу, щоб мали змогу працювати слідчі й повідомити родину", - сказав чоловік.
Від початку повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин волонтерив, був фрилансером та писав і знімав про перебіг російсько-української війни, зокрема кілька його матеріалів виходили на "Українській правді".
- 14 червня стало відомо, що близько 1 червня у Харкові зник 43-річний журналіст і волонтер Олександр Лапшин. Про зникнення чоловіка повідомили його рідні та друзі.
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