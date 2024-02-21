Зміни у виплаті допомоги ВПО: Лубінець звернувся до прем'єра із вимогою перегляду механізму
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з вимогою негайного перегляду змін у механізмі виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Про це він написав у telegram.
Вказано, що новий механізм виплат набуде чинності 1 березня. Після цього втратити право на допомогу може близько мільйона українців.
"Для більшості ВПО, допомога на проживання - єдине джерело доходу. Втрата цієї допомоги може позбавити їх доступу до базових потреб та житла", - наголосив Лубінець.
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У звернені він вказав, що сподівається, що уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО, оскільки:
- уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування
- скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн
- використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив рішення про нові правила допомоги внутрішньо переміщеним особам.
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