Зміни у виплаті допомоги ВПО: Лубінець звернувся до прем'єра із вимогою перегляду механізму

Про це він написав у telegram.

Вказано, що новий механізм виплат набуде чинності 1 березня. Після цього втратити право на допомогу може близько мільйона українців.

"Для більшості ВПО, допомога на проживання - єдине джерело доходу. Втрата цієї допомоги може позбавити їх доступу до базових потреб та житла", - наголосив Лубінець.

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У звернені він вказав, що сподівається, що уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО, оскільки:

уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування

скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн

використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив рішення про нові правила допомоги внутрішньо переміщеним особам.