Про це Подоляк написав у Телеграм.

"Ця війна обов'язково закінчиться. І тоді українські захисники повернуться додому та стануть героями. Це виражатиметься не лише у державних пільгах, а й у подяках від суспільства. Коли діти пишаються батьками, а надворі дякують за службу", - сказав радник глави ОПУ.

"Російські "ветерани" також повернуться додому. Але їхня доля складеться інакше. Аж раптом виявиться, що вони нікому не потрібні: ні державі, ні народу. І що вони не герої, а запеклі м'ясники. Їх не беруть на роботу, їх уникають дівчата на сайтах знайомств. І коли вони не знайдуть себе у мирному житті, то згадають те, що вміють – ґвалтувати та вбивати. І почнуть мститись. Вже російському суспільству", - написав Подоляк.

1 серпня Подоляк назвав три основні фактори ефективної контроперації ЗСУ проти окупантів.

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