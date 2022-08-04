Суть сучасної Росії. Подоляк прокоментував відео, на якому водій російської маршрутки виганяє безногого ветерана
Радник голови Офісу президента відреагував на відео, на якому водій маршрутки вигнав безногого російського окупанта, який воював в Україні
Про це Подоляк написав у Телеграм.
"Ця війна обов'язково закінчиться. І тоді українські захисники повернуться додому та стануть героями. Це виражатиметься не лише у державних пільгах, а й у подяках від суспільства. Коли діти пишаються батьками, а надворі дякують за службу", - сказав радник глави ОПУ.
"Російські "ветерани" також повернуться додому. Але їхня доля складеться інакше. Аж раптом виявиться, що вони нікому не потрібні: ні державі, ні народу. І що вони не герої, а запеклі м'ясники. Їх не беруть на роботу, їх уникають дівчата на сайтах знайомств. І коли вони не знайдуть себе у мирному житті, то згадають те, що вміють – ґвалтувати та вбивати. І почнуть мститись. Вже російському суспільству", - написав Подоляк.
1 серпня Подоляк назвав три основні фактори ефективної контроперації ЗСУ проти окупантів.
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