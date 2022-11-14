Про це в ефірі Еспресо розповіла херсонська волонтерка Світлана Бугаєнко.

"Наразі з гуманітарною допомогою важкувато, бо Херсон ще закритий. Нас закликають ще зачекати 3-5 днів і тоді можна буде провозити гумдопомогу в місто і все, що необхідно. Поки допомагаємо людям, тим що є", - заначила вона.

За словами Бугаєнко, люди тримаються, херсонці просто неймовірні.

"В першу чергу потрібно налагодити світло та воду. Без цього людям дуже тяжко - неможливо ні приготувати їжу, ні помитися. Дуже холодно в квартирах. В моєму Instagram є інформація - ми збираємо допомогу. Як тільки буде доступ в місто - все привезуть. Поки збираємо свічки, ліки, їжу, яку не потребує приготування, газові плити, балони, генератори. Це найнеобхідніше станом на зараз", - підсумувала волонтерка.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон та зустрівся з українськими військовими.

14 листопада 2022 року в деокупованому Херсоні підняли український прапор.