Свічки, ліки, генератори: волонтерка розповіла про першочергові потреби херсонців
Гуманітарну допомогу до Херсона дозволять везти за 3-5 днів, волонтери поки що збирають необхідні речі - свічки, ліки, їжу, газові плити, балони, генератори
Про це в ефірі Еспресо розповіла херсонська волонтерка Світлана Бугаєнко.
"Наразі з гуманітарною допомогою важкувато, бо Херсон ще закритий. Нас закликають ще зачекати 3-5 днів і тоді можна буде провозити гумдопомогу в місто і все, що необхідно. Поки допомагаємо людям, тим що є", - заначила вона.
За словами Бугаєнко, люди тримаються, херсонці просто неймовірні.
"В першу чергу потрібно налагодити світло та воду. Без цього людям дуже тяжко - неможливо ні приготувати їжу, ні помитися. Дуже холодно в квартирах. В моєму Instagram є інформація - ми збираємо допомогу. Як тільки буде доступ в місто - все привезуть. Поки збираємо свічки, ліки, їжу, яку не потребує приготування, газові плити, балони, генератори. Це найнеобхідніше станом на зараз", - підсумувала волонтерка.
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