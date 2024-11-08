Аби обговорити подальшу підтримку: Боррель анонсував візит до України

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я планую вирушити в Україну найближчими днями, щоб разом з українською владою подивитися, як ми можемо й далі підтримувати їх. Тому що ми маємо продовжувати підтримувати їх. У будь-якому разі, ми не можемо віддати на аутсорсинг нашу здатність діяти. Хоч би що відбувалося у США, ми маємо свої інтереси, ми маємо свої цінності", - зазначив Боррель під час спілкування із журналістами на неформальній зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті.

Він також наголосив, що, "безумовно, США – наш найважливіший партнер", і ЄС хоче й надалі бути сильним партнером США, але необхідно нарощувати власний потенціал.

"Хоч би що відбувалося в інших домівках, ми маємо продовжувати працювати в нашій домівці. Рецепт майбутнього Європейського Союзу – це єдність", - зазначив Боррель.

За словами глави дипломатії, "єдиний рецепт виживання для Європи – бути більш згуртованою і будувати сильнішу суверенну Європу, здатну протистояти викликам світу, не передаючи безпеку кому-небудь ще".

Окремо він також наголосив, що безпека потребує великих інвестицій в оборону і технології.

"Якщо вас немає за столом, ви опинитеся в меню. Те саме можна сказати і про Україну. Україна має бути за столом, а не в меню. Тому ми маємо продовжувати підтримувати незалежність, суверенітет України. Хоч би що сталося, ми повинні продовжувати виконувати наші зобов'язання перед Україною", - констатував Боррель.