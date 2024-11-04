Боррель закликав владу Південної Кореї збільшити допомогу Україні
Під час візиту до Південної Кореї 4 листопада голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав активізувати допомогу Україні на тлі повідомлень про відправку військ Північної Кореї до Росії
Про це він написав у соцмережі Х.
Зазначається. що Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлем щодо відправлення північнокорейських військ до Росії для участі у війні проти України.
"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", - наголосив дипломат.
- Нещодавно міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юл, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надати Україні зброю у відповідь на допомогу КНДР Росії, заявив, що розглядаються всі можливі сценарії.
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