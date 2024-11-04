Боррель закликав владу Південної Кореї збільшити допомогу Україні

Про це він написав у соцмережі Х.

Зазначається. що Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлем щодо відправлення північнокорейських військ до Росії для участі у війні проти України.

"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", - наголосив дипломат.