Аби створити контраст між 59-річною Гарріс та 78-річним Трампом: штаб віцепрезидентки опублікує звіт про її стан здоров'я
У суботу, 12 жовтня, віцепрезидентка США Камала Гарріс оприлюднить докладний звіт про свою медичну історію та поточний стан здоров'я
Про це інформує CNN.
У виданні зазначили, що цей крок має на меті підкреслити її фізичну та психічну готовність до виконання обов'язків президента, створивши контраст з її 78-річним опонентом, Дональдом Трампом.
Звіт, за словами представників штабу Гарріс, підтвердить її спроможність виконувати всі президентські обов'язки, включаючи функції глави виконавчої влади, глави держави та верховного головнокомандувача.
На відміну від Гарріс, Трамп оприлюднює лише обмежену інформацію про своє здоров'я, зокрема, лист від лікаря Брюса Аронвальда від листопада 2023 року, в якому йдеться про те, що "загальний стан здоров'я Трампа відмінний".
"Його фізичні обстеження були в межах норми, а когнітивні обстеження були винятковими", - йдеться у листі Аронвальда.
Повна медична карта Трампа досі не оприлюднена.
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився провести другі дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс наприкінці жовтня.
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