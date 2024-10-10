Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс наприкінці жовтня
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився провести другі дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс наприкінці жовтня
Про це повідомляє Reuters.
Телеканал Fox News запросив двох кандидатів у президенти взяти участь у других дебатах 24 або 27 жовтня. Журналісти пояснили, що вони "нададуть можливість для кожного кандидата виступити зі своїми заключними аргументами".
Натомість Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social за кілька хвилин відхилив пропозицію: "Переговорів не буде. Тому немає про що дебатувати". Водночас він додав, що зараз дуже пізно проводити дебати.
- Напередодні Дональд Трамп відмовив своїй опонентці від Демократичної партії Камалі Гарріс у повторних дебатах у жовтні на платформі CNN.
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