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Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс наприкінці жовтня

Катерина Єсікова
10 жовтня, 2024 четвер
09:31
Світ Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився провести другі дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс наприкінці жовтня

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Телеканал Fox News запросив двох кандидатів у президенти взяти участь у других дебатах 24 або 27 жовтня. Журналісти пояснили, що вони "нададуть можливість для кожного кандидата виступити зі своїми заключними аргументами".

Натомість Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social за кілька хвилин відхилив пропозицію: "Переговорів не буде. Тому немає про що дебатувати". Водночас він додав, що зараз дуже пізно проводити дебати.

  • Напередодні Дональд Трамп відмовив своїй опонентці від Демократичної партії Камалі Гарріс у повторних дебатах у жовтні на платформі CNN.
Теги:
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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