Аби запобігти спробі іноземного впливу на вибори в США: OpenAI видалила мережу іранських акаунтів

Про це повідомляє Bloomberg.

Операція впливу передбачала створення розлогих статей та коментарів у соціальних мережах, які мали на меті вплинути на американську громадську думку.

Акаунти генерували контент, який судячи з висловлювань, притаманний користувачам з ліберальними та консервативними поглядами, зокрема, про те, що колишній президент Дональд Трамп піддається цензурі в соцмережах і може проголосити себе королем США. Інший користувач описував вибір віцепрезидента Камали Гарріс Тіма Вальца як "прорахований вибір заради єдності".

Ця кампанія впливу також охоплювала теми війни в Газі, Олімпійських ігор у Парижі, моди та краси. Однак, за словами Бена Німмо, головного розслідувача групи розвідки та розслідувань OpenAI, операція не отримала значного залучення аудиторії.

"Операція намагалася грати на обидві сторони, але не схоже, що вона отримала підтримку жодної з них", - зауважив він.