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Абхазія залишилася без світла: Інгурську ГЕС зупинили через нестачу води

Дар'я Куркіна
11 грудня, 2024 середа
16:34
Світ КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія

У самопроголошеній Абхазії люди залишилися без світла - роботу Інгурської гідроелектростанції зупинили через критичний рівень води

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Про це повідомила місцева компанію "Чорноморенерго" .

"У зв'язку з критичним рівнем води у водосховищі та недостатнім припливом води, Інгурська гідроелектростанція була змушена зробити аварійну зупинку. Для забезпечення стабільної роботи енергопостачання готується новий графік подачі електроенергії", - йдеться в заяві.

Компанія оприлюднила графік вимкнень електроенергії, згідно з яким користувачі матимуть 2 год 48 хв світла на день. З 21:00 до 07:00 людям обіцяють повну подачу електрики.

Довідково: Інгурська ГЕС розташована на північному заході Грузії. Її ввели в експлуатацію у 1978 році. Грузинська влада контролює її греблю, водоприймач та частину тунелю, коли інша його частина, пульт управління та будівля самої ГЕС розташована на території невизнаної Абхазії. За неофіційною домовленістю, Абхазія отримує 40% енергії безоплатно, яку станція виробляє протягом року.

  • 16 грудня президент Абхазії заявив, що готовий піти у відставку після масових протестів проти угоди з Москвою.
Теги:
Новини
Грузія
Енергія
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