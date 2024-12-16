Алжир вважає, що Франція намагається дестабілізувати ситуацію в країні

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на алжирські медіа, передає Укрінформ.

"Посол був поінформований про рішуче несхвалення вищого алжирського керівництва у зв'язку з численними французькими провокаціями і ворожими діями, спрямованими проти Алжиру", - пише видання.

У країні назвали Генеральне управління зовнішньої розвідки Франції замовником цих "зловмисних дій".

За даними алжирських газет, спецслужба провела низку "операцій і агресивних маневрів, спрямованих проти інститутів держави, з чіткою метою дестабілізувати їх і завдати серйозної шкоди країні".

Зазначається, що посла викликали після показу на національному телебаченні документального фільму, де було сказано, що "макіавеллівський план Франції був блискуче зірваний алжирськими службами безпеки".

Криза у відносинах між державами загострилась влітку. Алжир відкликав свого посла у Франції після того, як президент Емманюель Макрон оголосив про підтримку плану створення під суверенітетом Марокко автономії для Західної Сахари - території, на яку претендують борці за незалежність, яких підтримує Алжир. Останній вимагає проведення референдуму.

Західна Сахара - колишня іспанська колонія та спірна територія у Північній Африці.

Минулого тижня Франція почала виведення своїх військових з Чаду, країну покинули два бойові літаки Mirage.



