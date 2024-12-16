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Алжир вважає, що Франція намагається дестабілізувати ситуацію в країні

Євген Козярін
16 грудня, 2024 понедiлок
05:58
Світ Алжир

Міністерство закордонних справ Алжиру викликало посла Франції Стефана Ромате, щоб висловити йому суворе попередження та звинуватило Париж в проведенні агресивних операцій для дестабілізації Алжиру

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Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на алжирські медіа, передає Укрінформ.

"Посол був поінформований про рішуче несхвалення вищого алжирського керівництва у зв'язку з численними французькими провокаціями і ворожими діями, спрямованими проти Алжиру", - пише видання.

У країні назвали Генеральне управління зовнішньої розвідки Франції замовником цих "зловмисних дій".

За даними алжирських газет, спецслужба провела низку "операцій і агресивних маневрів, спрямованих проти інститутів держави, з чіткою метою дестабілізувати їх і завдати серйозної шкоди країні".

Зазначається, що посла викликали після показу на національному телебаченні документального фільму, де було сказано, що "макіавеллівський план Франції був блискуче зірваний алжирськими службами безпеки".

Криза у відносинах між державами загострилась влітку. Алжир відкликав свого посла у Франції після того, як президент Емманюель Макрон оголосив про підтримку плану створення під суверенітетом Марокко автономії для Західної Сахари - території, на яку претендують борці за незалежність, яких підтримує Алжир. Останній вимагає проведення референдуму.

Західна Сахара - колишня іспанська колонія та спірна територія у Північній Африці.

  • Минулого тижня Франція почала виведення своїх військових з Чаду, країну покинули два бойові літаки Mirage.


 

Теги:
Франція
Африка
Емманюель Макрон
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