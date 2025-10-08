Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
Мая Санду здобула перемогу на виборах завдяки комплексному підходу до кампанії, посиленню боротьби з електоральною корупцією та ефективній мобілізації виборців як всередині Молдови, так і за її межами
Про це сказав політичний аналітик, журналіст Іван Капсамун у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Мая Санду комплексно підійшла до цих виборів. По-перше, професійно і системно спрацювали правоохоронні органи, які боролися з так званою сіткою Шора, з електоральною корупцією, з незаконним фінансуванням партій. Ми бачили, що деякі партії взагалі не були допущені до виборів. Потім були певні судові вироки, і той же колишній господар Молдови Плахотнюк, який був доставлений у Молдову, зараз чекає судових розслідувань", - зазначив Капсамун.
За словами політичного аналітика, найголовніше, що партія Санду змогла донести до своїх виборців, - це те, що якщо влада зміниться і прийдуть проросійські сили, то з великою ймовірністю Молдову чекатиме війна. Це був найголовніший меседж, який почули люди й проголосували за те, щоб зберегти свою незалежність і країну від війни.
"Це гасло намагалися використати й проросійські сили, намагаючись нав'язати людям думку, що, мовляв, якщо Санду залишатиметься у владі, Молдову чекає війна. Але це не спрацювало, і це гасло чинна влада використала досить вдало", - наголосив Капсамун.
Журналіст також додав, що партія Санду визначила 2028 рік як ціль вступу до Євросоюзу - це означає збереження європейського курсу, продовження реформ і інвестиції в інфраструктуру.
"Також була максимально мобілізована кількість прибічників Санду як у самій Молдові, так і за кордоном", - зауважив Капсамун.
- Засновник сервісу Telegram, в минулому російський підприємець Павло Дуров, який нині живе у Франції та ОАЕ, підтвердив видалення низки ТГ-каналів, про яких його просило керівництво Молдови. Однак, за його словами, заблоковано не було не усі ресурси, на які надійшов запит від офіційного Кишинева.
