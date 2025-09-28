Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили

Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили

Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
16:59
Світ Павло Дуров

Засновник сервісу Telegram, в минулому російський підприємець Павло Дуров, який нині живе у Франції та ОАЕ, підтвердив видалення низки ТГ-каналів, про яких його просило керівництво Молдови. Однак, за його словами, заблоковано не було не усі ресурси, на які надійшов запит від офіційного Кишинева

Зміст

Про це він повідомив у неділю, 28 вересня 2025 року, тобто в день проведення парламентських виборів у Республіці Молдова.

Читайте також: Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо

"Близько року тому, коли я застряг у Парижі, французькі розвідувальні служби зв'язалися зі мною через посередника з проханням допомогти молдавському уряду цензурувати певні Telegram-канали напередодні президентських виборів у Молдові. Переглянувши канали, позначені французькою (і молдовською) владою, ми виявили кілька з них, які явно порушували наші правила, та видалили їх", - зазначив Дуров.

Потім подібне прохання, за його словами, повторилося.

Читайте також: Російський мільярдер із французьким громадянством та засновник Telegram: що відомо про Павла Дурова

"Невдовзі після цього команда Telegram отримала другий список так званих "проблемних" молдовських каналів. На відміну від першого, майже всі ці канали були легітимними та повністю відповідали нашим правилам. Єдиною спільною рисою було те, що вони висловлювали політичні позиції, які не подобалися урядам Франції та Молдови", - пояснив підприємець.

  • Згідно із заявами молдовських правоохоронців, Росія створила цілі мережі румуномовних та російськомовних ТГ-каналів, які велися з території Молдови, але систематично розповсюджували виготовлену під контролем Кремля й спецслужб РФ пропаганду, а також відверті фейки про нинішній проєвропейський уряд та президентку Маю Санду. Переважна більшість даних ТГ-каналі діє й понині та суттєво впливає на настрої виборців.
  • Частина цих ТГ-каналів адмініструвалася представниками РПЦ у Модові, частина була пов'язана з другом Пєскова, молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором, який наразі переховується у Москві.
