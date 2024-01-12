Антиурядові сили Сомалі взяли в полон чотирьох українців
У п'ятницю, 12 січня, стало відомо, що антиурядові сили Сомалі взяли в полон чотирьох українців
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам. Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом з українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", - йдеться у повідомленні.
Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.
Гелікоптер, який потрапив в аварію, належить українській приватній компанії. Вона виконувала контрактне перевезення на замовлення ООН.
"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - додав Ніколенко.
- 12 січня президент Володимир Зеленський заявив, що у полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків. Україна працює над їх звільненням.
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