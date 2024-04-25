Аризона звинуватила 18 соратників Трампа у спробі зірвати президентські вибори
Штат Аризона висунув звинувачення 18 союзникам колишнього президента США Дональда Трампа в їхніх спробах зірвати вибори 2020 року
Про це пише Politico.
Трамп у справі фігурує як співучасник, якому не пред’явлено звинувачення.
Про це йдеться в обвинувальному висновку, який містить пункти про змову, шахрайство та підробку документів.
"Підсудні та незасуджені співучасники планували запобігти законній передачі президентства, щоб зберегти необвинуваченого співучасника 1 на посаді проти волі виборців Аризони", - зазначається у 58-сторінковому обвинувальному акті.
Серед обвинувачених, зокрема, колишній глава апарату Білого дому Марк Медовз та адвокати Руді Джуліані та Борис Епштейн.
"Кена Чезебро, адвоката, який допоміг розробити стратегію Трампа після виборів, називають "необвинуваченим співучасником змови 4". Іншими трьома співучасниками, яким не пред'явлено звинувачення, є сенатор штату Келлі Таунсенд, колишній член конгресу від штату Марк Фінчем і колишній юрист Республіканської партії Аризони Джек Віленчик", - пише Politico.
Також серед обвинувачених є 11 республіканців, які фальшиво видавали себе за виборців президента штату.
- 23 квітня повідомлялося, що в Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
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