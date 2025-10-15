Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Бабіш не стане другим Орбаном: Хотин розповів, чи сформують у парламенті Чехії коаліцію з ультраправими та чого очікувати Україні

Оксана Ліховід
15 жовтня, 2025 середа
15:30
Світ Андрей Бабіш

Після парламентських виборів у Чехії з'явилися хвилі припущень про можливий вплив ультраправих і проросійських сил у новому уряді, проте політична ситуація демонструє збереження проєвропейського курсу та підтримку України

Зміст

Про це сказав редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Ясно, що Орбан радів перемозі Бабіша і його партії й був першим із закордонних лідерів, хто його привітав. Ясно, що Бабіш і Орбан мають спільну фракцію в Європейському парламенті - "Патріоти за Європу". Але треба розуміти, що існують великі відмінності між Орбаном і Бабішем. Тобто Бабіш не стане другим Орбаном, хоча б тому, що його не заносить у проросійському напрямку. Він ніколи не вихваляв Росію. Він говорить про те, що реалії такі, що Росія напала на Україну. У телефонній розмові з Зеленським він захоплювався мужністю і сміливістю українських солдатів на фронті", - наголосив Хотин.

За словами журналіста-міжнародника, Бабіш не їздив з візитами до Москви, не культивував особистих зв'язків із Путіним, як це робить Орбан. Він ніколи не виступав проти санкцій ЄС проти Росії, навпаки - підтримував їх. Тобто на російському напрямку його ніколи не заносило в якісь крайнощі, як це трапляється з Орбаном чи Фіцо у Словаччині. Ось у чому велика відмінність.

"Звісно, Бабіш, як популістичний, авторитарний політик, може захоплюватися "сильною рукою" Орбана. Тим, що той давно вже "вміло" керує Угорщиною, впливає на європейську політику, є видним політиком і на нього звертають увагу. Можливо, існують якісь особисті симпатії. Але головне Чехія - це Угорщина і не Словаччина. На цих парламентських виборах Бабіш посів перше місце, проте друге, третє та четверте місця зайняли цілком проєвропейські, пронатовські та проукраїнські партії з нормальним демократичним ухилом.

Журналіст-міжнародник також додав, що якщо Бабіш сформує коаліцію, то все залежить від того, з ким саме. Якщо з партією "Автомобілісти за себе" - це нова політична сила, яка є популістською та євроскептичною, але не антиукраїнською.

Навіть якщо вони отримають посади міністрів оборони чи закордонних справ, це буде прийнятно для України. Важливо лише, щоб до коаліції з Бабішем не увійшла крайня права партія "Свобода і пряма демократія". Це справді антиєвропейська та антинатовська партія, яка на виборах виступала з ініціативою провести референдум про вихід Чехії з НАТО та ЄС. Вона є абсолютно проти підтримки України та має явно проросійський характер. Дуже одіозна політична сила.

"Але тут уже вступає в гру президент Петр Павел, який заявив, що не дасть мандат на формування коаліції, якщо в ній будуть крайньоправі сили - точніше, ті, що виступають проти засадничих основ чеської зовнішньої політики: членства в ЄС і НАТО.

Отже, якщо буде уряд меншості Бабіша або він сформує коаліцію з "Автомобілістами", - це нормально. У парламенті він буде спиратися на ситуативне голосування. Тож усе виглядає не так погано і не так темно. Як правильно написала одна газета: "Не сталося катастрофи, не сталося трагедії", - резюмував Хотин.

  • 9 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером партії ANO Андреєм Бабішем, яка виграла парламентські вибори у Чехії.

 

