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Бачимо прогрес України в антикорупційній реформі, - амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк

Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
14:35
Світ на фото: Бріджит Брінк

Посолка США в Україні Бріджит Брінк підтвердила підтримку Сполученими Штатами антикорупційних реформ в Україні, назвавши їх ключовими факторами для перемоги над корупцією, відновлення країни та залучення інвестицій

Зміст

Про це вона заявила в коментарі кореспондентці Еспресо Наталії Стареправо під час конференції "Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом" у Києві.

"Я дуже рада бути тут сьогодні зі спікером парламенту, членами парламенту та уряду, щоб поговорити про важливість антикорупційних реформ. Хочу сказати, що причина їхньої важливості полягає в тому, що вони мають вирішальне значення для підтримки героїв на передовій у боротьбі з корупцією, вони також дуже важливі для відновлення України та її здатності залучати інвестиції приватного сектору. І, нарешті, дуже важливо підтримати українців у їхніх сподіваннях і мріях приєднатися до ЄС і НАТО", - пояснила вона.

Брінк відзначила "реальний прогрес", досягнутий Україною за останні два роки, у багатьох сферах, включно з відновленням декларування майна, призначенням керівників антикорупційних інституцій, оцифруванням послуг.

"Це дійсно важливі кроки, і дуже важливо, щоб вони продовжувалися. Сполучені Штати з гордістю підтримують їх, і ми зібралися тут сьогодні, щоб обговорити кроки, які Україна робить для приєднання до антикорупційної Конвенції Організації економічного співробітництва (ОЕСР). Зараз вона є учасником, ми хотіли б, щоб вона стала повноправним членом", - підкреслила вона.

За її словами, це допоможе "зробити деякі антикорупційні інституції ще більш ефективними".

"І тому Сполучені Штати разом з партнерами з G7 та ЄС рішуче підтримують цей крок, і ми тут, щоб поговорити про це, привітати успіх і заохотити до подальших кроків за міжнародної підтримки", - підсумувала посолка США в Україні.

Нагадаємо, що 16 вересня у Києві проходить конференція "Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом".

Цей захід зосереджений на викликах, з якими стикається Україна на шляху до вступу до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), та на кроках, необхідних для їх подолання.

  • 18 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах.
  • 19 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішин розповіла, що законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах уже оцінює Європейська комісія.
Теги:
Україна
політика
корупція в Україні
США
підтримка України
допомога США Україні
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