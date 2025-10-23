Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ "Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа

"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа

Катерина Ганжа
23 жовтня, 2025 четвер
11:44
Світ Дмитро Медведєв

Заступник глави російської ради безпеки Дмитро Медведєв розкритикував скасування американським лідером Дональдом Трампом зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, а також запровадження санкцій проти нафтових компаній РФ

Зміст

Відповідний допис Дмитро Медведєв опублікував у telegram. 

"Скасування Трампом саміту в Будапешті. Нові санкції проти нашої країни з боку США. Що ще? Буде нова зброя, крім горезвісних "томагавків"? Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії – отримайте. США – наш противник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією", - висловився заступник глави російської ради безпеки.

Медведєв додав, що Трамп "поки що не завжди активно воює" на боці Києва, "але це тепер його конфлікт", а не колишнього президента США Джо Байдена. 

"Будуть, звісно, говорити, що він не міг інакше, на нього тиснули в Конгресі тощо. Це не скасовує головного: ухвалені рішення – це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з божевільною Європою", - додав Дмитро Медведєв. 

Він також заявив, що після чергових рішень американського лідера, з’являється навіть "явний плюс": можливість застосовувати різні види зброї по "бандерівських" схронах без огляду на "непотрібні переговори".

  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 22 жовтня повідомив про скасування зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Він пояснив, що розмови з очільником Кремля проходять добре, проте не мають результату. 
  • Паралельно міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії Роснефть та Лукойл, через неготовність Москви до завершення війни в Україні. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
мітинг проти мера Труханова
22 жовтня, 2025 середа
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
Олександр Алфьоров
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2025 вiвторок
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
художній музей Лувр
Автор Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
Київ
+11.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.11
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 жовтня
12:01
OPINION
"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
11:30
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 23 жовтня
11:08
Ексклюзив
storm shadow
Путін виставляє Трампа в світлі ідіота, президент США починає відповілати в тій же манері, - експерт Жмайло про удари Storm Shadow по РФ
11:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
10:54
Трамп і Зеленський
"Сильний і дуже потрібний сигнал": Зеленський подякував Трампу за нові санкції проти РФ
10:36
Оновлено
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
10:22
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
10:02
OPINION
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
09:53
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:19
Марко Рубіо
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:58
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
08:52
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Легія": де та коли дивитись матч донеччан у Лізі конференцій
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 126 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
07:18
Ford, форд
Ford відкликає 1,4 млн автомобілів у США через несправні камери заднього виду
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин
06:49
Amazon
В Amazon представили прототип розумних окулярів зі штучним інтелектом для водіїв доставки
05:50
дрон
Лондонська поліція застосовуватиме дрони для швидшого реагування на надзвичайні ситуації
05:29
Партизани "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії
01:13
Дональд Трамп
"Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату
00:47
санкції
"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"
00:04
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
2025, середа
22 жовтня
23:21
Марк Рютте
Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте
22:50
Ексклюзив
Сергій Таран
Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран
21:53
ремонт доріг
Кабмін додатково спрямує понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях: деталі
21:39
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Тіньовий бюджет ТЦК складає €2 млрд, - Разумков
21:30
Радослав Сікорський
Сікорський побажав Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"
21:23
Прапор США
Комітет сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів
20:49
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
20:26
DOT-Chain
Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
20:13
Аналітика
Україна ЄС
Чому Європа – гаманець без голосу: як Трамп і Путін хочуть вирішити долю України без ЄС
20:13
Ексклюзив
Олексій Панич
Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич
20:12
Ексклюзив
Сенат США
Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг
20:03
OPINION
Америка у дзеркалі Росії
19:43
електроенергія
Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
19:35
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV