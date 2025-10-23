"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа

Відповідний допис Дмитро Медведєв опублікував у telegram.

"Скасування Трампом саміту в Будапешті. Нові санкції проти нашої країни з боку США. Що ще? Буде нова зброя, крім горезвісних "томагавків"? Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії – отримайте. США – наш противник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією", - висловився заступник глави російської ради безпеки.

Медведєв додав, що Трамп "поки що не завжди активно воює" на боці Києва, "але це тепер його конфлікт", а не колишнього президента США Джо Байдена.

"Будуть, звісно, говорити, що він не міг інакше, на нього тиснули в Конгресі тощо. Це не скасовує головного: ухвалені рішення – це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з божевільною Європою", - додав Дмитро Медведєв.

Він також заявив, що після чергових рішень американського лідера, з’являється навіть "явний плюс": можливість застосовувати різні види зброї по "бандерівських" схронах без огляду на "непотрібні переговори".