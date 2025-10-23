"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа
Заступник глави російської ради безпеки Дмитро Медведєв розкритикував скасування американським лідером Дональдом Трампом зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, а також запровадження санкцій проти нафтових компаній РФ
Відповідний допис Дмитро Медведєв опублікував у telegram.
"Скасування Трампом саміту в Будапешті. Нові санкції проти нашої країни з боку США. Що ще? Буде нова зброя, крім горезвісних "томагавків"? Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії – отримайте. США – наш противник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією", - висловився заступник глави російської ради безпеки.
Медведєв додав, що Трамп "поки що не завжди активно воює" на боці Києва, "але це тепер його конфлікт", а не колишнього президента США Джо Байдена.
"Будуть, звісно, говорити, що він не міг інакше, на нього тиснули в Конгресі тощо. Це не скасовує головного: ухвалені рішення – це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з божевільною Європою", - додав Дмитро Медведєв.
Він також заявив, що після чергових рішень американського лідера, з’являється навіть "явний плюс": можливість застосовувати різні види зброї по "бандерівських" схронах без огляду на "непотрібні переговори".
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 22 жовтня повідомив про скасування зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Він пояснив, що розмови з очільником Кремля проходять добре, проте не мають результату.
- Паралельно міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії Роснефть та Лукойл, через неготовність Москви до завершення війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.11
- EUR Купівля 48.29Продаж 48.96
- Актуальне
- Важливе