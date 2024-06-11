Балтиморський судноплавний канал повністю відновили після обвалу моста
У понеділок, 10 червня, у Балтиморі, що в американському штаті Мериленд, було повністю відновлено судноплавний канал після того, як у березні в міст Френсіса Скотта врізався великий вантажний корабель, унаслідок чого стався обвал
Про це повідомляє The Hill.
За словами мера Балтімора Брендона Скотта повне відновлення відбулося швидше, ніж очікувалося, приблизно за три місяці замість очікуваних шести.
Офіційні особи повідомили, що в рятувальних роботах брали участь 56 федеральних, державних і місцевих агентств, в тому числі близько 500 фахівців з усього світу, які керували флотом з 18 барж, 22 буксирів, 13 плавучих кранів, 10 екскаваторів і чотирьох дослідницьких катерів, аби витягти з води приблизно 50 000 тонн уламків і відновити життєво важливу торгівлю.
У виданні зазначили, що наразі фактично не залишилося жодних доказів катастрофи, окрім відсутності самого мостового полотна.
"Я не можу переоцінити, наскільки я пишаюся нашою командою, - заявила полковниця Есті Пінчасін, командувачка Балтиморського округу Інженерних військ Збройних сил США.- Було неймовірно бачити, як багато людей з різних частин нашого уряду, з усієї країни і з усього світу об'єдналися в Об'єднане командування і зробили так багато за такий короткий час".
Довідково: До обвалу мосту порт Балтімора був найбільш завантаженим на Східному узбережжі для автомобільних перевезень, а також важливим терміналом для вугілля і сільськогосподарської техніки.
- 26 березня у місті Балтимор, що в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Після цього міст обвалився, транспорт з моста впав у воду. Відомо про щонайменше 6 загиблих.
- Згодом Федеральне бюро розслідувань США відкрило кримінальну справу за фактом обвалу мосту.
- 14 травня контрольовано підірвали частково зруйнований міст у Балтиморі.
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