Байден детальніше пояснив, чому знявся з президентських виборів

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

"Опитування, які ми проводили, показали, що це була б гонка на рівних, яка б тривала до самого кінця. Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах. І я хвилювався, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою для обговорень. І я думав, що це стане справжнім відволіканням номер один", - заявив Байден.

За його словами, коли він балотувався в президенти у 2020 році, він вважав себе "перехідним президентом".

Водночас він повідомив, що ухвалив відповідне рішення з вузьким колом людей, зокрема зі своєю дружиною під час відпочинку в Рехобот-Біч під час одужання від COVID-19.