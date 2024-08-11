Байден детальніше пояснив, чому знявся з президентських виборів
Президент США Джо Байден заявив, що не балотується на другий термін виборів оскільки найголовнішим питанням для нього є збереження демократії в країні
Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.
"Опитування, які ми проводили, показали, що це була б гонка на рівних, яка б тривала до самого кінця. Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах. І я хвилювався, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою для обговорень. І я думав, що це стане справжнім відволіканням номер один", - заявив Байден.
За його словами, коли він балотувався в президенти у 2020 році, він вважав себе "перехідним президентом".
Водночас він повідомив, що ухвалив відповідне рішення з вузьким колом людей, зокрема зі своєю дружиною під час відпочинку в Рехобот-Біч під час одужання від COVID-19.
- Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.
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