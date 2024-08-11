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Байден детальніше пояснив, чому знявся з президентських виборів

Катерина Єсікова
11 серпня, 2024 неділя
22:23
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не балотується на другий термін виборів оскільки найголовнішим питанням для нього є збереження демократії в країні

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

"Опитування, які ми проводили, показали, що це була б гонка на рівних, яка б тривала до самого кінця. Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах. І я хвилювався, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою для обговорень. І я думав, що це стане справжнім відволіканням номер один", - заявив Байден.

За його словами, коли він балотувався в президенти у 2020 році, він вважав себе "перехідним президентом". 

Водночас він повідомив, що ухвалив відповідне рішення з вузьким колом людей, зокрема зі своєю дружиною під час відпочинку в Рехобот-Біч під час одужання від COVID-19. 

  • Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.
Теги:
президентські вибори
Джо Байден
вибори у США
США
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