Байден і Макрон сподіваються, що всі країни G7 підтримають фонд солідарності на $50 млрд для України

Про це йшлося на спільній пресконференції президентів 8 червня.

Президент Франції назвав "критичним етапом" майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.

За його словами, разом з Байденом він сподівається, що всі члени G7 погодяться на $50 млрд фонду солідарності для України.

"Що стосується українського питання, то, як я вже казав, ми сходимося у поглядах: повага до міжнародного права, свобода народів визначати своє майбутнє до самовизначення. І дякую, що ви на боці Європи. Ця тісна співпраця між Францією та Сполученими Штатами стосується й інших криз. Не повинно бути подвійних стандартів, і хоча в усьому світі є багато криз, ми все ще застосовуємо ті самі принципи з тією самою рішучістю", - звернувся Макрон до Байдена.