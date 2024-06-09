Байден і Макрон сподіваються, що всі країни G7 підтримають фонд солідарності на $50 млрд для України
Президент Франції Емманюель Макрон та його американський колега Джо Байден висловили сподівання, що всі країни Великої сімки погодяться на фонд для України обсягом $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ
Про це йшлося на спільній пресконференції президентів 8 червня.
Президент Франції назвав "критичним етапом" майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.
За його словами, разом з Байденом він сподівається, що всі члени G7 погодяться на $50 млрд фонду солідарності для України.
"Що стосується українського питання, то, як я вже казав, ми сходимося у поглядах: повага до міжнародного права, свобода народів визначати своє майбутнє до самовизначення. І дякую, що ви на боці Європи. Ця тісна співпраця між Францією та Сполученими Штатами стосується й інших криз. Не повинно бути подвійних стандартів, і хоча в усьому світі є багато криз, ми все ще застосовуємо ті самі принципи з тією самою рішучістю", - звернувся Макрон до Байдена.
- 3 травня Bloomberg писав, що США ведуть з країнами G7 переговори щодо виділення Україні $50 млрд із заморожених російських активів.
- 8 червня президент Франції Макрон приймав свого американського колегу Байдена з державним візитом, під час якого лідери мали обговорити, зокрема, торгівлю, Ізраїль та Україну.
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