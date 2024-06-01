Байден: ХАМАС більше не становить великої загрози для Ізраїлю

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Байден розповів це, окреслюючи нову триетапну пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль запропонував ХАМАСу, що призведе до звільнення всіх заручників і остаточного припинення бойових дій, пише видання.

"Народ Ізраїлю повинен знати, що він може зробити цю пропозицію без подальшого ризику для власної безпеки, тому що вони спустошили сили ХАМАСу протягом останніх восьми місяців. На цей час ХАМАС більше не в змозі здійснити подібне 7-му жовтня", - підкреслив президент США.