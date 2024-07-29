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Головна Світ Байден наполягатиме на введенні обмежень на імунітет американських президентів, - Politico

Байден наполягатиме на введенні обмежень на імунітет американських президентів, - Politico

Дар'я Куркіна
29 липня, 2024 понедiлок
17:00
Світ Байден в Білому домі

Американський президент Джо Байден виступить із закликом ввести обмеження на імунітет для лідерів Сполучених Штатів

Зміст

Про це пише Politico.

У матеріалі йдеться, що Байден наполягатиме на внесенні поправки до конституції, згідно з якою президенти США не матимуть імунітету від федерального переслідування.

Зазначено, що це - відповідь на рішення Верховного суду від 1 липня у справі ексочільника Штатів Дональда Трампа, яке передбачає наявність у президентів певного імунітету від переслідування за "офіційні дії", коли вони обіймають посаду.

"Поточний стан справ ненормальний і підриває довіру суспільства до рішень суду, включно з тими, які зачіпають особисті свободи. Ми перебуваємо на краю прірви", - написав Байден у заяві, наданої виданню представником Білого дому.

За словами Politico, внесення поправки є досить складним процесом, оскільки для цього потрібна підтримка двох третин обох палат конгресу чи з'їзду, скликаного двома третинами штатів. Також її має схвалити три чверті законодавчих органів штатів.

  • 1 липня Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Тоді Байден заявив, таке рішення може створити небезпечний прецедент.

Теги:
Президент США
Джо Байден
Дональд Трамп
США
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