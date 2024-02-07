Байден переміг на праймериз у Неваді
Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден впевнено переміг на президентських праймериз від Демократичної партії у штаті Невада
Про це інформує CNN.
За підсумками підрахунку майже всіх бюлетенів, Байден отримав 89% голосів демократичних виборців.
Як прогнозує CNN, завдяки перемозі в Неваді Байдена зможуть підтримати 36 делегатів на з'їзді Демократичної партії, де офіційно висунуть кандидатуру в президенти від демократів.
"Я хочу подякувати виборцям Невади за те, що вони відправили мене і Камалу Харріс до Білого дому чотири роки тому, і за те, що сьогодні ввечері вони знову просунули нас на крок вперед тим же шляхом", - наводить заяву Байдена агентство Associated Press.
Понад 5% виборців проголосували за варіант "жоден із кандидатів". Письменниця Маріанна Вільямсон набрала 2,9% голосів.
Водночас колишньому президентові Дональду Трампу доведеться дочекатися четверга, коли Республіканська партія штату проведе свої кокуси (збори прихильників) у Неваді.
Наступні праймериз Демократичної партії відбудуться 27 лютого у Мічигані.
- Напередодні, 3 лютого, Байден переміг конкурентів по Демократичній партії на праймериз у штаті Південна Кароліна.
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