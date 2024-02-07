Байден переміг на праймериз у Неваді

Про це інформує CNN.

За підсумками підрахунку майже всіх бюлетенів, Байден отримав 89% голосів демократичних виборців.

Як прогнозує CNN, завдяки перемозі в Неваді Байдена зможуть підтримати 36 делегатів на з'їзді Демократичної партії, де офіційно висунуть кандидатуру в президенти від демократів.

"Я хочу подякувати виборцям Невади за те, що вони відправили мене і Камалу Харріс до Білого дому чотири роки тому, і за те, що сьогодні ввечері вони знову просунули нас на крок вперед тим же шляхом", - наводить заяву Байдена агентство Associated Press.

Понад 5% виборців проголосували за варіант "жоден із кандидатів". Письменниця Маріанна Вільямсон набрала 2,9% голосів.

Водночас колишньому президентові Дональду Трампу доведеться дочекатися четверга, коли Республіканська партія штату проведе свої кокуси (збори прихильників) у Неваді.

Наступні праймериз Демократичної партії відбудуться 27 лютого у Мічигані.