Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан у США через загрози від агресії РФ проти України

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"6 березня 2014 року виконавчим указом 13660 президент оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, у відповідь на незвичайну та надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США, що виникли через дії та політику осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; сприяють незаконному привласненню її активів", - йдеться у повідомленні.

21 лютого 2022 року Байден видав указ № 14065, який розширив сферу дії надзвичайного стану, оголошеного в указі № 13660, розширив його в указах № 13661 і 13662 і встановив, що нібито визнання Росією так званої "ДНР" або ЛНР" областей України суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими угодами та додатково загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а також тим самим становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США", - додають у Білому домі.