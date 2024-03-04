Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан у США через загрози від агресії РФ проти України
Президент США Джо Байден продовжив дію указу про надзвичайний стан у США на рік, щоб усунути "незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США", пов'язані з агресією РФ проти України
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"6 березня 2014 року виконавчим указом 13660 президент оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, у відповідь на незвичайну та надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США, що виникли через дії та політику осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; сприяють незаконному привласненню її активів", - йдеться у повідомленні.
21 лютого 2022 року Байден видав указ № 14065, який розширив сферу дії надзвичайного стану, оголошеного в указі № 13660, розширив його в указах № 13661 і 13662 і встановив, що нібито визнання Росією так званої "ДНР" або ЛНР" областей України суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими угодами та додатково загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а також тим самим становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.
"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США", - додають у Білому домі.
- 1 березня 2023 року президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан через незвичайну і надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці Штатів, яку становлять дії Росії в Україні.
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