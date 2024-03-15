Байден скористався промовою на ланчі "Друзі Ірландії", щоб закликати Конгрес схвалити допомогу Україні
У п'ятницю, 15 березня, Байден використав свою промову на щорічному ланчі "Друзів Ірландії" з нагоди Дня Святого Патріка, щоб закликати Конгрес США схвалити допомогу Україні
Про це повідомляє The Hill.
Виступаючи на щорічному ланчі "Друзів Ірландії", Байден висловив вдячність Ірландії за надання гуманітарної допомоги Україні протягом періоду війни з Росією та населенню Гази під час війни між Ізраїлем та ХАМАС.
"Я налаштований продовжувати робити свій внесок, - заявив Байден, звертаючись до двопартійних законодавців, серед яких був і Джонсон. - Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок. І я продовжую закликати кожного члена в цій кімнаті протистояти Володимиру Путіну. Він - бандит".
Після промови президента США усі присутні в залі, включаючи спікера, зааплодували.
Міністр закордонних справ Ірландії Лео Варадкар також підтримав заклики Байдена надати допомогу Україні.
"Україна не повинна впасти, і ми разом повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Варадкар.
- 14 березня спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який матиме "суттєві зміни". Він висунув ідею, що підтримка може бути у вигляді ленд-лізу або кредиту. Таку ініціативу розкритикували в Білому Дому.
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