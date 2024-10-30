Байден закликав уряд Грузії розслідувати порушення на виборах, скасувати закон про "іноагентів" та вести діалог з усіма політичними силами

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати тривалий час підтримували грузинський народ і підтримували суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення Грузії. Ось чому я був глибоко стурбований нещодавнім відступом демократії в країні, включаючи прийняття законодавства, що відображає російські закони, які обмежують основні свободи та обмежують простір для незалежних організацій громадянського суспільства", - заявив Байден.

За його словами, нещодавні парламентські вибори в Грузії 26 жовтня були затьмарені численними зафіксованими зловживаннями адміністративним ресурсом, а також залякуванням і примусом виборців.

"Громадяни Грузії мають право мирно висловлювати свою думку щодо проведення цих виборів, які незалежні міжнародні та внутрішні спостерігачі не назвали вільними та справедливими. Ми закликаємо грузинський уряд прозоро розслідувати всі порушення на виборах, скасувати такі закони, як так званий "Закон про іноземний вплив", які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів, і розпочати негайний інклюзивний діалог з усіма політичними силами Грузії щодо відновлення чесності виборів. Ми закликаємо всі сторони суворо поважати верховенство права та основні свободи, які залишаються основою євроатлантичного майбутнього Грузії", - наголосив очільник США.