Байден заявив, що для стримування агресії РФ в Європі розгорнуті близько 80 тис. військових США

Про це йдеться у листі Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату.

"Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", - вказано у листі.

Байден також зазначив, що на підтримку антитерористичних зусиль Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу.