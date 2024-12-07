Байден заявив, що для стримування агресії РФ в Європі розгорнуті близько 80 тис. військових США
Президент США Джо Байден заявив, що у Європі розгорнуті близько 80 тисяч американських військових для стримування російської агресії
Про це йдеться у листі Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату.
"Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", - вказано у листі.
Байден також зазначив, що на підтримку антитерористичних зусиль Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу.
- Раніше тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч припустив, що Європа має готуватись до того, що США може зменшити свою присутність на європейському континенті.
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