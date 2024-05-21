"Базовий дипломатичний захід": у Єврокомісії прокоментували слова Борреля про співчуття через загибель президента Ірану Раїсі
Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано пояснив, що Боррель висловив співчуття через загибель президента Ірану Раїсі лише у рамках базового дипломатичного заходу
Про це повідомляє Європейська правда.
Він наголосив, у світі дипломатії "абсолютно нормально висловлювати співчуття державі" у разі раптової загибелі очільника країни та міністра зовнішніх справ.
"Особливо якщо це відбувається за таких обставин, як це сталося в Ірані, тож мені немає чого додати, крім того, що це був базовий дипломатичний захід, щоб висловити співчуття державі на інституціональному рівні", - пояснив речник.
Натомість речник Єврокомісії Ерік Мамер нагадав про позицію ЄК щодо внутрішніх репресій в Ірані, ролі країни у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході у війні між ХАМАС та Ізраїлем.
"Я думаю, що вам потрібно чітко розрізняти нормальну дипломатичну практику, про яку говорив Петер, та яку, до речі, ви бачили в інших установах по всьому світу, і погляди, яких ми дотримуємося щодо політики іранської влади", - зазначив Мамер.
- 20 травня президент Європейської ради Шарль Мішель висловив "щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.
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