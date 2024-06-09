Бельгія обирає парламент: можуть посилитися прихильники незалежності Фландрії
У неділю, 9 червня, у Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбуваються вибори депутатів національного парламенту. Прогнозується, що на посилення позицій може розраховувати права партія "Фламандський інтерес", яка виступає за незалежність Фландрії
Про це інформує DW.
Зазначається, що виборчі дільниці відкрилися сьогодні о 08:00 за місцевим часом і закриються о 16:00. Перші прогнози очікуються одразу після їх закриття.
Участь у глосування є обов'язковою для всіх громадян Бельгії.
Крім національного парламенту, бельгійці обирають і регіональні законодавчі органи. На федеральному рівні правляча коаліція на чолі з прем'єр-міністром Александером де Кро може втратити більшість. До коаліції входять соціал-демократи, Зелені, ліберали і християнські демократи.
Згідно з попередніми прогнозами на посилення позицій може розраховувати права партія "Фламандський інтерес", яка виступає за незалежність Фландрії, обмеження імміграції та збереження "традиційних фламандських цінностей".
Експерти очікують за результатами виборів виснажливі переговори про формування нового уряду. Після виборів 2019 року правлячу коаліцію вдалося сформувати лише майже через 500 днів.
- Тим часом у 20 країнах Європи відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до Європейського парламенту, які, як очікується, можуть змінити майбутнє найбільшого у світі торговельного блоку.
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