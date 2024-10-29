Безос пояснив, чому The Washington Post відмовилася підтримувати кандидатів на виборах у США

Про це пише Bloomberg.

"Більшість людей вважають, що ЗМІ упереджені. Той, хто цього не бачить, мало звертає уваги на реальність", - заявив Безос.

За його словами, відповідне рішення не пов'язане з зустріччю колишнього президента Дональда Трампа з керівниками його компанії Blue Origin, яка відбулася в день оголошення про відмову підтримувати кандидатів.

"Я зітхнув, коли дізнався про це, бо знав, що це рішення стане приводом для тих, хто бажає подати його як щось інше, ніж принципове", - насав він.

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Що передувало

25 жовтня видавець газети Вільям Льюїс оголосив, що Post більше не підтримуватиме жодного кандидата в президентських перегонах, що газета робила регулярно з 1978 року. Редакційний колектив готувався підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Рішення викликало бурю критики як у газеті, так і за її межами. Кілька редакторів і письменників пішли у відставку.

Цифрова версія видання The Washington Post втратила понад 200 тисяч читачів після рішення Безоса заблокувати підтримку Камали Гарріс на президентських виборах.

Серед критиків рішення були колишній виконавчий редактор Post Марті Барон, а також журналісти Боб Вудворд і Карл Бернстін, чиї розслідування скандалу Вотергейт призвели до відставки президента Річарда Ніксона.