Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна
Зустріч Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном могла б вплинути на позицію Путіна, однак через взаємну залежність радикальні зміни у відносинах між Москвою та Пекіном наразі малоймовірні
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.
"Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном дійсно могла б вплинути на Путіна, але одразу скажу, що Сі на позицію, яку пропонує Трамп, не піде. Бо суть пропозиції Трампа зводиться до того, щоб відмовитися від імпорту вуглеводнів із Росії. Сі Цзіньпін цього не зробить", - наголосив Безсмертний.
За словами дипломата, мрії про те, що між Пекіном і Москвою може виникнути якась тріщина, утворена в результаті домовленостей Трампа і Сі Цзіньпіна, тобто щось подібне до того, що робив президент Ніксон, - це речі, які в нинішніх умовах неможливі. Сировинно-індустріальна залежність Москви й Пекіна є настільки високою, що робить такий крок із точки зору Пекіна та Москви наразі неможливим і недопустимим. Тим більше, що у цій ситуації є ще третій партнер - Тегеран.
"Річ у тому, що дорога, якою зараз іде Дональд Трамп, все одно приведе його до зміцнення Коаліції свободи та демократії. Але таке вже життя, що Дональду Трампу доведеться набити собі синців, щоб дійти до розуміння того, що Америка має бути лідером Коаліції свободи та демократії", - резюмував Безсмертний.
- У четвер, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України у війні з Росією та в збереженні єдності між США і Європою.
