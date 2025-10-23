Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

"Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном дійсно могла б вплинути на Путіна, але одразу скажу, що Сі на позицію, яку пропонує Трамп, не піде. Бо суть пропозиції Трампа зводиться до того, щоб відмовитися від імпорту вуглеводнів із Росії. Сі Цзіньпін цього не зробить", - наголосив Безсмертний.

За словами дипломата, мрії про те, що між Пекіном і Москвою може виникнути якась тріщина, утворена в результаті домовленостей Трампа і Сі Цзіньпіна, тобто щось подібне до того, що робив президент Ніксон, - це речі, які в нинішніх умовах неможливі. Сировинно-індустріальна залежність Москви й Пекіна є настільки високою, що робить такий крок із точки зору Пекіна та Москви наразі неможливим і недопустимим. Тим більше, що у цій ситуації є ще третій партнер - Тегеран.

"Річ у тому, що дорога, якою зараз іде Дональд Трамп, все одно приведе його до зміцнення Коаліції свободи та демократії. Але таке вже життя, що Дональду Трампу доведеться набити собі синців, щоб дійти до розуміння того, що Америка має бути лідером Коаліції свободи та демократії", - резюмував Безсмертний.