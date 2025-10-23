Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна
Ексклюзив

Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна

Оксана Ліховід
23 жовтня, 2025 четвер
21:15
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року

Зустріч Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном могла б вплинути на позицію Путіна, однак через взаємну залежність радикальні зміни у відносинах між Москвою та Пекіном наразі малоймовірні

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

"Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном дійсно могла б вплинути на Путіна, але одразу скажу, що Сі на позицію, яку пропонує Трамп, не піде. Бо суть пропозиції Трампа зводиться до того, щоб відмовитися від імпорту вуглеводнів із Росії. Сі Цзіньпін цього не зробить", - наголосив Безсмертний.

За словами дипломата, мрії про те, що між Пекіном і Москвою може виникнути якась тріщина, утворена в результаті домовленостей Трампа і Сі Цзіньпіна, тобто щось подібне до того, що робив президент Ніксон, - це речі, які в нинішніх умовах неможливі. Сировинно-індустріальна залежність Москви й Пекіна є настільки високою, що робить такий крок із точки зору Пекіна та Москви наразі неможливим і недопустимим. Тим більше, що у цій ситуації є ще третій партнер - Тегеран.

"Річ у тому, що дорога, якою зараз іде Дональд Трамп, все одно приведе його до зміцнення Коаліції свободи та демократії. Але таке вже життя, що Дональду Трампу доведеться набити собі синців, щоб дійти до розуміння того, що Америка має бути лідером Коаліції свободи та демократії", - резюмував Безсмертний.

  • У четвер, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України у війні з Росією та в збереженні єдності між США і Європою.
2025, четвер
23 жовтня
22:32
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 103 бої, 31 з них – на Покровському напрямку
22:15
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
22:09
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович
21:43
Армія+
В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн
21:40
Артем Бондаренко ( в центрі), "Шахтар" - "Легія"
"Шахтар"програв "Легії" у Лізі конференцій
21:27
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 23 жовтня
21:25
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Для Путіна буде прийнятна лише одна угода про мир, - експерт-міжнародник Краєв
21:16
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться 30 жовтня у Південній Кореї, - Білий дім
21:15
Литва прапор
Російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви
21:07
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Наразі Путін знімає останню сорочку, щоб реалізувати своє бажання створити рокадну дорогу на сході, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
20:41
газ
Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю імпортного газу в опалювальний сезон
20:24
Ліонель Мессі (ліворуч)
Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі": до якого року аргентинець продовжуватиме кар'єру
20:15
Оля Полякова
Команда Олі Полякової поскаржилася організаторам Євробачення на правила Нацвідбору на конкурс
20:01
OPINION
Звернення лідерів чеченського спротиву до ПАРЄ: історична подія
20:01
Актуальні вакансії на Львівщині
Майже вдвічі більше вакансій, ніж безробітних: у Мінекономіки назвали причини браку кадрів в Україні
19:58
Ексклюзив
Віталій Кулик
У РФ під ніж можуть піти українські "політичні мігранти", і навіть Янукович, - політолог Кулик
19:30
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Ані Трамп, ані Геґсет такого дозволу не давали": дипломат Безсмертний про удари по території РФ
19:23
Чанпен Чжао
Трамп помилував засудженого засновника криптовалютної біржі Binance
19:11
російський диктатор Володимир Путін
"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США
19:07
Оновлено
Володимир Зеленський
Посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном, Туском, Мерцом і Мелоні
18:58
Пожежа у Ставропольському краї на складі нафтопродуктів
ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя
18:56
Новини компаній
European Property Awards
Перемога в конкурентній боротьбі: українці везуть нагороди додому
18:42
Антоніу Кошта
ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
18:33
Огляд
Від радянських танків у Будапешті до дружби з Кремлем: про забуті уроки Угорської революції 1956 року
18:28
Володимир Зеленський
Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України
18:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Нові санкції США вплинуть на РФ, але не змінять стратегічних планів Путіна
18:09
Володимир Зеленський
Україна має власну зброю, здатну бити на 3 тис. км вглиб РФ, - Зеленський
18:05
OPINION
Санкції Трампа — не про швидке закінчення війни
18:01
Аналітика
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Чому Трамп "прозрів" щодо Росії? Фактор Китаю
18:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Головна проблема  – це відсутність ракет, ще одна – довга черга: Згурець про перспективи отримання Україною 25 систем Patriot
17:46
Російська дезінформація
"Українка обурюється якістю гуманітарної допомоги": ЦПД попередив про новий фейк РФ у польських соцмережах
17:30
Інтерв’ю
бомбосховище, укриття
Як вберегти психічне здоров’я дитини під час війни. Розмова з психологинею Іриною Королець
17:29
У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
17:04
Партнерський матеріал
Дія, мобільний застосунок “Дія”
Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”
16:55
уразили нафтопереробний завод у Рязані
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ
16:52
видобуток нафти, нафта
Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
16:23
Ексклюзив
санкції проти РФ
Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій
16:16
пістолет
Окупанти розстріляли на Донеччині пʼятьох цивільних, які ховалися від обстрілів у підвалі
16:05
Національний банк України
Наслідки енергодефіциту: НБУ погіршив прогноз зростання економіки України
16:02
OPINION
Контрактники тікають, грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті Кремля
Більше новин
