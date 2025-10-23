Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України
У четвер, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України у війні з Росією та в збереженні єдності між США і Європою
Про це він сказав під час розмови з журналістами.
"У нас були певні телефонні розмови, і він (ред. - Сі Цзиньпін) мені сказав, що не продаватиме зброю. Я справді не знаю нічого про пакети озброєння, але я знаю одне - Китай допомагає Росії, не допомагає Україні, і не зацікавлений у нашій перемозі й в поразці Росії", - зазначив президент.
За словами Зеленського, країни, які розуміють, що відбувається у стосунках Китаю, Сполучених Штатів, Росії та Європи, поділяють його думку.
Читайте також: Китай передає РФ супутникові дані, які використовуються для підготовки ракетних ударів по Україні, - Служба зовнішньої розвідки
Він також наголосив, що Китай не зацікавлений в єдності між США і Європою та у слабкій Росії. Саме тому, на думку президента, Пекін допомагає Москві.
- 23 жовтня стало відомо, що китайські держкомпанії тимчасово припинили купувати російську нафту у відповідь на санкції США проти "Роснєфті" та "Лукойлу".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.65 Купівля 41.65Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе