Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України

"У нас були певні телефонні розмови, і він (ред. - Сі Цзиньпін) мені сказав, що не продаватиме зброю. Я справді не знаю нічого про пакети озброєння, але я знаю одне - Китай допомагає Росії, не допомагає Україні, і не зацікавлений у нашій перемозі й в поразці Росії", - зазначив президент.

За словами Зеленського, країни, які розуміють, що відбувається у стосунках Китаю, Сполучених Штатів, Росії та Європи, поділяють його думку.

Він також наголосив, що Китай не зацікавлений в єдності між США і Європою та у слабкій Росії. Саме тому, на думку президента, Пекін допомагає Москві.