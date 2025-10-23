Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України

Зеленський: Китай допомагає Росії та не зацікавлений у перемозі України

Марія Музиченко
23 жовтня, 2025 четвер
18:28
Війна з Росією Володимир Зеленський

У четвер, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України у війні з Росією та в збереженні єдності між США і Європою

Зміст

Про це він сказав під час розмови з журналістами.

"У нас були певні телефонні розмови, і він (ред. - Сі Цзиньпін) мені сказав, що не продаватиме зброю. Я справді не знаю нічого про пакети озброєння, але я знаю одне - Китай допомагає Росії, не допомагає Україні, і не зацікавлений у нашій перемозі й в поразці Росії", - зазначив президент.

За словами Зеленського, країни, які розуміють, що відбувається у стосунках Китаю, Сполучених Штатів, Росії та Європи, поділяють його думку.

Читайте також: Китай передає РФ супутникові дані, які використовуються для підготовки ракетних ударів по Україні, - Служба зовнішньої розвідки

Він також наголосив, що Китай не зацікавлений в єдності між США і Європою та у слабкій Росії. Саме тому, на думку президента, Пекін допомагає Москві.

  • 23 жовтня стало відомо, що китайські держкомпанії тимчасово припинили купувати російську нафту у відповідь на санкції США проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

Новини
Україна
Росія
Китай
Європа
Володимир Зеленський
США
Сі Цзиньпін
