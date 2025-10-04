Китай передає РФ супутникові дані, які використовуються для підготовки ракетних ударів по Україні, - Служба зовнішньої розвідки

Про це співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров заявив у коментарі Укрінформу.

За його словами, розвідка зафіксувала "факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України".

Метою є визначення та дорозвідка стратегічних об’єктів для подальшого ураження.

"При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", - додав Александров.

Наразі українська розвідка утримується від розголошення більш детальної інформації щодо конкретних об’єктів на території України, які вже зазнали ударів за допомогою даних китайської супутникової розвідки.