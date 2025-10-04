Китай передає РФ супутникові дані, які використовуються для підготовки ракетних ударів по Україні, - Служба зовнішньої розвідки
Китай надає Росії супутникові дані, які використовуються для планування ракетних ударів по території України, зокрема по об’єктах, що належать іноземним інвесторам
Про це співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров заявив у коментарі Укрінформу.
За його словами, розвідка зафіксувала "факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України".
Метою є визначення та дорозвідка стратегічних об’єктів для подальшого ураження.
"При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", - додав Александров.
Наразі українська розвідка утримується від розголошення більш детальної інформації щодо конкретних об’єктів на території України, які вже зазнали ударів за допомогою даних китайської супутникової розвідки.
- Під час атаки 21 серпня росіяни у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі.
