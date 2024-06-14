Білорусь постачала Азербайджану сучасну зброю, попри союзні відносини з Вірменією, - Politico
Білорусь поставляла сучасну зброю Азербайджану, незважаючи на те, що Вірменія та Мінськ нібито були союзниками та входили до військового альянсу ОДКБ
Про це повідомляє Politico із посиланням на відповідні документи.
"Документи проливають нове світло на рішення Вірменії цього тижня оголосити про вихід з військового альянсу, різкий поворот, який послабить авторитет президента Росії Володимира Путіна в колишніх радянських країнах", - йдеться у повідомленні.
Видання припускає, що нараз Вірменія "перебуває на порозі історичного повороту в бік Заходу, дедалі більше звертаючись за захистом до Європи та НАТО" після того, як країна довго покладалася на РФ.
Натомість рішення Білорусі постачати до Азербайджану сучасну зброю в період між 2018 і 2022 роками буде розцінено як "гірку зраду". Так Мінськ пропонував Баку модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового для радіоелектронної боротьби та систем безпілотників.
В одному з дипломатичних повідомлень, з якими ознайомилося видання, йдеться, що білоруські підприємства відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також експорті білоруських товарів і послуг" до країни.
Експерти припускають, що Білорусь "навряд чи діяла б без мовчазної підтримки самого Кремля".
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