Білорусь постачала Азербайджану сучасну зброю, попри союзні відносини з Вірменією, - Politico

Про це повідомляє Politico із посиланням на відповідні документи.

"Документи проливають нове світло на рішення Вірменії цього тижня оголосити про вихід з військового альянсу, різкий поворот, який послабить авторитет президента Росії Володимира Путіна в колишніх радянських країнах", - йдеться у повідомленні.

Видання припускає, що нараз Вірменія "перебуває на порозі історичного повороту в бік Заходу, дедалі більше звертаючись за захистом до Європи та НАТО" після того, як країна довго покладалася на РФ.

Натомість рішення Білорусі постачати до Азербайджану сучасну зброю в період між 2018 і 2022 роками буде розцінено як "гірку зраду". Так Мінськ пропонував Баку модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового для радіоелектронної боротьби та систем безпілотників.

В одному з дипломатичних повідомлень, з якими ознайомилося видання, йдеться, що білоруські підприємства відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також експорті білоруських товарів і послуг" до країни.

Експерти припускають, що Білорусь "навряд чи діяла б без мовчазної підтримки самого Кремля".