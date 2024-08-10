Більшість громадян Фінляндії підтримують вступ України до ЄС, - опитування
Більшість фінів підтримує вступ України до Євросоюзу, вважаючи, що це зможе принести користь для усіх країн-членів блоку
Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Аналітичним центром ділового життя EVA.
Згідно з дослідженням EVA, більшість фіннів (55%) вірить у позитивний сценарій майбутнього для України в ЄС. Лише 18% мають протилежну думку.
Читайте також: Членство України в ЄС - це реальність, яка матеріалізується в нас на очах, - польська політологиня Боніковська
Крім того, фінни замислюються про потенційні наслідки приєднання України до ЄС.
Понад половина (59%) очікує, що це призведе до збільшення фінансових внесків інших країн-членів. Водночас 60% фіннів прогнозують появу нової, мобільної робочої сили на європейському ринку, включаючи Фінляндію.
Цікаво, що 62% опитаних вважають, що членство України в ЄС, імовірно, призведе до ізоляції Росії від Європейського Союзу.
В опитуванні EVA взяли участь 2087 громадян Фінляндії.
- 25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни. Зеленський прокоментував.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе