Більшість громадян Фінляндії підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Аналітичним центром ділового життя EVA.

Згідно з дослідженням EVA, більшість фіннів (55%) вірить у позитивний сценарій майбутнього для України в ЄС. Лише 18% мають протилежну думку.

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Крім того, фінни замислюються про потенційні наслідки приєднання України до ЄС.

Понад половина (59%) очікує, що це призведе до збільшення фінансових внесків інших країн-членів. Водночас 60% фіннів прогнозують появу нової, мобільної робочої сили на європейському ринку, включаючи Фінляндію.

Цікаво, що 62% опитаних вважають, що членство України в ЄС, імовірно, призведе до ізоляції Росії від Європейського Союзу.

В опитуванні EVA взяли участь 2087 громадян Фінляндії.