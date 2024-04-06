Більшість російських спортсменів, заявлених як нейтральні, підтримують війну й входять в ЦСКА, - CEO розвідувального агентства "Molfar" Старосєк

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Організатори Олімпіади дійсно дозволили російським спортсменам виступати під нейтральним прапором за двох умов. Зокрема, якщо вони активно не підтримують війну й не служили в російській армії. Втім, більшість російських спортсменів, яких ми перевірили, не підходять під ці критерії. Оскільки багато спортсменів входять в центральний спортивний клуб армії РФ й мають військові звання. По-друге, щодо активної підтримки війни, то це дуже розмите поняття. Адже більшість російських спортсменів мають пости в соціальних мережах про війну з символами "Z" й незаконно відвідували окупований Крим", - розповів Старосєк.

За словами Старосєка, Олімпійський комітет повинен більш детально вивчати дописи російських спортсменів у соціальних мережах, якщо хочуть їх допускати до ігор під нейтральним прапором

"До прикладу, Заур Угуєв - борець у вільному стилі. У 2022 році він активно підтримував Путіна й пропагував війну. Також він брав участь в іранських змаганнях у 2023 році. Важливо зазначити, що Олімпійський комітет, ймовірно, навіть добре не перевіряли соціальні мережі російських спортсменів. Хоча вони в першу чергу повинні це робити", - додав він.