Більшість російських спортсменів, заявлених як нейтральні, підтримують війну й входять в ЦСКА, - CEO розвідувального агентства "Molfar" Старосєк
CEO розвідувального агентства "Molfar" Артем Старосєк повідомив, що майже всі російські спортсмени, які були заявлені під нейтральним прапором для участі в Олімпійських іграх, підтримують війну й мають військові звання
Про це він повідомив в етері Еспресо
"Організатори Олімпіади дійсно дозволили російським спортсменам виступати під нейтральним прапором за двох умов. Зокрема, якщо вони активно не підтримують війну й не служили в російській армії. Втім, більшість російських спортсменів, яких ми перевірили, не підходять під ці критерії. Оскільки багато спортсменів входять в центральний спортивний клуб армії РФ й мають військові звання. По-друге, щодо активної підтримки війни, то це дуже розмите поняття. Адже більшість російських спортсменів мають пости в соціальних мережах про війну з символами "Z" й незаконно відвідували окупований Крим", - розповів Старосєк.
За словами Старосєка, Олімпійський комітет повинен більш детально вивчати дописи російських спортсменів у соціальних мережах, якщо хочуть їх допускати до ігор під нейтральним прапором
"До прикладу, Заур Угуєв - борець у вільному стилі. У 2022 році він активно підтримував Путіна й пропагував війну. Також він брав участь в іранських змаганнях у 2023 році. Важливо зазначити, що Олімпійський комітет, ймовірно, навіть добре не перевіряли соціальні мережі російських спортсменів. Хоча вони в першу чергу повинні це робити", - додав він.
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