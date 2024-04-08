Біля узбережжя Мозамбіку в Африці затонув паром зі 130 пасажирами: 90 людей загинуло
Біля північного узбережжя Мозамбіку в Африці затонув пором зі 130 пасажирами, які намагались втекти від спалаху холери в Лунзі, 90 людей загинуло
Про це повідомляє BBC.
За інформацією представників влади провінції Нампула, п'ятьох людей вдалося врятувати з близько 130, які, як вважають, перебували на борту судна.
За словами державного секретаря Нампули Хайме Нето, люди намагалися врятуватися від спалаху холери. Він зазначив, що серед загиблих було багато дітей.
"Через те, що човен був переповнений і не пристосований для перевезення пасажирів, він затонув", - додав Нето.
Як зазначили у виданні, судно прямувало з Лунги на острів Мозамбік, біля узбережжя Нампули.
Ця провінція належить до тих, що найбільше постраждали від спалаху холери, яка з січня минулого року охопила кілька країн на півдні Африки.
За даними ЮНІСЕФ, цей спалах є найгіршим за останні 25 років. З жовтня 2023 року Мозамбік повідомив про 13 700 підтверджених випадків і 30 смертей.
- У листопаді минулого року у столиці Зімбабве Хараре було оголошено надзвичайний стан через спалах холери.
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