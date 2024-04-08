Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Біля узбережжя Мозамбіку в Африці затонув паром зі 130 пасажирами: 90 людей загинуло

Біля узбережжя Мозамбіку в Африці затонув паром зі 130 пасажирами: 90 людей загинуло

8 квітня, 2024 понедiлок
07:53
Світ

Біля північного узбережжя Мозамбіку в Африці затонув пором зі 130 пасажирами, які намагались втекти від спалаху холери в Лунзі, 90 людей загинуло

Про це повідомляє BBC.

За інформацією представників влади провінції Нампула, п'ятьох людей вдалося врятувати з близько 130, які, як вважають, перебували на борту судна.

За словами державного секретаря Нампули Хайме Нето, люди намагалися врятуватися від спалаху холери. Він зазначив, що серед загиблих було багато дітей.

"Через те, що човен був переповнений і не пристосований для перевезення пасажирів, він затонув", - додав Нето.

Як зазначили у виданні, судно прямувало з Лунги на острів Мозамбік, біля узбережжя Нампули.

Ця провінція належить до тих, що найбільше постраждали від спалаху холери, яка з січня минулого року охопила кілька країн на півдні Африки.

За даними ЮНІСЕФ, цей спалах є найгіршим за останні 25 років. З жовтня 2023 року Мозамбік повідомив про 13 700 підтверджених випадків і 30 смертей.

  • У листопаді минулого року у столиці Зімбабве Хараре було оголошено надзвичайний стан через спалах холери.
Теги:
Африка
Читайте також:
мобілізовані росіяни
7 квітня, 2024 неділя
Наступи росіян будуть руйнівними для РФ, - експерт з військової контррозвідки Притула
Петер Пеллегріні, Словаччина
7 квітня, 2024 неділя
Проросійського Петера Пеллегріні з перемогою на виборах президента Словаччини першим привітав Орбан
Володимир Зеленський та Джо Байден
6 квітня, 2024 субота
Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на кредит від США
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.8
    Купівля 38.8
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 квітня
08:17
Особи з інвалідністю
Росіяни на ТОТ експлуатують людей з інвалідністю, змушуючи працювати понаднормово, - ЦНС
08:04
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
У США пояснили причини виведення Ізраїлем військ з Рафаху
08:01
OPINION
Михайло Басараб
Кремль по-хамськи говорить із Заходом
07:51
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу Сили оборони ліквідували 40 ворожих артсистем, 13 танків та 890 окупантів, - Генштаб
07:42
Литва прапор
Литва запропонувала розібрати власні закриті ТЕС на запчастини для України
07:22
Ілон Маск
Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Ілона Маска: причина
07:21
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили російську ракету і 17 "шахедів"
07:00
Російський корабель тихоокеанського флоту
У Росії заявили про пожежу на судні "Катерина Велика": 1 людина загинула, 3 поранені
06:50
Оновлено
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Росія вночі запустила ракету та "шахеди" по Україні: є влучання на Одещині
06:46
Бундесвер
Асоціація резервістів Німеччини прагне перевірити майже мільйон підопічних
06:33
Азербайджан
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі своєї території, Єреван заперечує
05:59
Ван Ї та Лавров
Лавров приїхав до Китаю: говоритимуть і про Україну
05:40
"Про блекаути мова не йде": Синєгубов щодо ситуації в Харкові
00:07
Ємен, хусити
Єменські хусити атакували судна в Червоному та Аравійському морях, а також в Індійському океані
2024, неділя
7 квітня
23:51
Оновлено
Польща
У Польщі відбулися місцеві вибори: за результатами екзит-полу, перемагає "Право і Справедливість"
23:29
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
У МАГАТЕ заявили про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора ЗАЕС. Росіяни звинуватили ЗСУ
23:02
Оновлено
Вільям Бернс
Директор ЦРУ і делегація ХАМАС прибули до Єгипту для переговорів щодо припинення вогню в Газі
22:44
Фейк РФ
"На вулицях Києва з'являються плакати з "простроченим" Зеленським": новий фейк РФ
22:25
OPINION
Микола Княжицький
Про що свідчать попередні результати місцевих виборів у Польщі
22:21
лісова пожежа
У Греції вирують понад 70 лісових пожеж: країна підвищила рівень загрози
21:59
Путін
Росія хоче зробити Харків "сірою зоною", непридатною для життя, - The Economist
21:35
сили ППО
На Одещині українська ППО знищила два розвідувальні безпілотники
21:24
ЗСУ, мобілізація
Доступ до реєстрів з даними українських чоловіків ТЦК матимуть за кілька місяців, - нардеп
21:18
Конгрес США
Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США
21:00
Харків, ілюстративне фото
"Світ має почути цей біль": Зеленський заявив, що дипломати і військові шукають ППО для Харкова
20:53
Ексклюзив
ЗСУ
США, ймовірно, не зацікавлені надавати Україні допомогу для контрнаступальних дій, - військовий експерт Ступак
20:43
Огляд
Вибух на підстанції
Вибухи на аеродромах в Єйську, Курську, Енгельсі, масштабна пожежа біля Курська і бавовна в Санкт-Петербурзі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:41
Оновлено
Розстріл українських полонених в Кринках
Розстріл українських полонених в Кринках: Нацполіція почала розслідування
20:32
Александар Вучич
Вучич обіцяє літаюче таксі в Белграді
20:30
Скадовськ, окупанти
Росіяни проводять вибіркові обшуки у Генічеську та Скадовську, - рух "Жовта стрічка"
20:22
Оновлено
"Шахтар" - "Рух" 3:1 (7 квітня 2024 року)
УПЛ: "Шахтар" розбив "Рух", а "Чорноморець" - "Олександрію". Розклад і результати матчів 23-го туру
20:18
Ситуація в Орську (РФ) вдень у неділю, 7 квітня 2024 року
У затопленій частині російського Орська вода доходить до вікон першого поверху
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Сертифікат  аморальності
20:04
Евакуація з півночі Харківщини може стати примусовою
20:03
Ексклюзив
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Експерт з енергетики Омельченко назвав кількість російських НПЗ, знищення яких призведе до кризи у РФ
19:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
19:52
Огляд
Фортифікації, зуби дракона
Чому і як Київ взявся розбудовувати фортифікації на третьому році повномасштабної війни. Пояснюємо
19:42
ЗСУ, міномет, міна
Протягом доби росіяни 26 разів атакували Сили оборони на Бахмутському напрямку. На фронті відбулося 67 бойових зіткнень
19:09
У селі Ізмаїльського району
На Одещині люди у формі "запакували" до бусика 14-річного підлітка, ТЦК призначив перевірку
18:56
За тиждень українські сапери знешкодили 3437 вибухонебезпечних предметів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV