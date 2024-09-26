Блінкен назвав "безвідповідальними" погрози Путіна щодо ядерної зброї
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що попередження російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї є "безвідповідальними" та "несвоєчасними"
Про це він сказав у інтервʼю MSNBC, передає Reuters.
Блінкен пояснив, що заяви Путіна про ядерну зброю несвоєчасні, оскільки на той момент світові лідери зібрались у Нью-Йорку для участі в Генеральній асамблеї ООН.
"Це абсолютно безвідповідально, і я думаю, що багато людей у світі, зокрема Китай, чітко говорили про це в минулому, коли він (Путін) брязкав ядерною шаблею", - сказав американський держсекретар.
Він підкреслив, що Китай також підтримував недопустимість застосування ядерної зброї.
"Тому я б просто порадив зробити це зараз, коли весь світ зібрався... говорити про необхідність більшого роззброєння та нерозповсюдження", - додав Блінкен.
- Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.
- Згодом в ISW пояснили, що метою цих заяв є стримати Захід та вплинути на подальшу допомогу Україні.
- 26 вересня у ЄС запевнили, що нещодавні погрози Путіна про застосування ядерної зброї проти неядерних держав не змінюють позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.
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