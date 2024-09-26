Блінкен назвав "безвідповідальними" погрози Путіна щодо ядерної зброї

Про це він сказав у інтервʼю MSNBC, передає Reuters.

Блінкен пояснив, що заяви Путіна про ядерну зброю несвоєчасні, оскільки на той момент світові лідери зібрались у Нью-Йорку для участі в Генеральній асамблеї ООН.

"Це абсолютно безвідповідально, і я думаю, що багато людей у світі, зокрема Китай, чітко говорили про це в минулому, коли він (Путін) брязкав ядерною шаблею", - сказав американський держсекретар.

Він підкреслив, що Китай також підтримував недопустимість застосування ядерної зброї.

"Тому я б просто порадив зробити це зараз, коли весь світ зібрався... говорити про необхідність більшого роззброєння та нерозповсюдження", - додав Блінкен.