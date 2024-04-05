Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО, Маск порівняв це з початком фільму про ядерний апокаліпсис
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що у майбутньому Україна стане членом НАТО. Американський бізнесмен Ілон Маск прокоментував
Слова Блінкена передає Reuters.
"Україна стане членом НАТО. Наша мета на саміті - допомогти побудувати міст до цього членства", - сказав держсекретар США.
Американський бізнесмен Ілон Маск прокоментував слова Блінкена.
"Буквально так починається фільм про ядерний апокаліпсис", - написав він у соцмережі X.
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До свого допису Маск також прикріпив посилання на уривок з американського апокаліптичного телефільму-катастрофи 1983 року "Наступного дня". Сюжет фільму розгортається навколо вигаданої війни збройних сил НАТО та країн Варшавського договору, яка швидко переростає в повномасштабний обмін ядерними ударами між США і Радянським Союзом.
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