BMW відкликала понад 720 тис. авто у США через ризик короткого замикання
Німецький автовиробник BMW у вівторок, 20 серпня, заявив, що відкликає 720 796 автомобілів у США через ризик виникнення короткого замикання
Про це пише Reuters, посилаючись на заяву Національної адміністрації управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
"Неналежним чином загерметизований електричний роз’єм на водяному насосі може піддаватися впливу води і призвести до короткого замикання", – заявили в NHTSA.
Зазначають, що під відкликання підпадають деякі кросовери німецького автовиробника, включно з моделями Х1 та Х5, а також деякі седани BMW 5.
У регуляторі зазначили, що дилери безкоштовно оглянуть і замінять водяний насос та роз’єм, а також встановлять захисний щиток в автівках, які буде відкликано.
Там додали, що у BMW поінформовані про 18 скарг, занепокоєнь або інцидентів на місцях, однак не було жодного випадку аварій або травмувань, пов’язаних із ризиком короткого замикання в перерахованих моделях.
- Нещодавно повідомляли, що компанія Volvo Car AB відкликає близько 72 тисяч одиниць своєї нової флагманської моделі - повністю електричного електромобіля EX30 - через проблему з програмним забезпеченням.
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