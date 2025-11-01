Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"

Про це повідомила BTA.

Зазначено, що Болгарія ухвалила рішення для "забезпечення енергетичної безпеки країни та стабільності внутрішнього ринку палива" після санкцій США проти "Лукойлу".

Так, очільник бюджетного комітету Деліан Добрев назвав це превентимним заходом, "спрямованим на уникнення зловживань на ринку".

"Причина полягає в тому, щоб запобігти спекуляціям з цінами, оскільки є зацікавлені сторони, які намагаються займатися такою практикою", - додав він.

У матеріалі акцентують, що заборона не стосується заправки вітчизняних та іноземних суден і літаків, а також – поставок палива збройним силам країн-членів ЄС та НАТО.

BTA підкреслює: російський "Лукойл" володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах – Lukoil Neftochim Burgas. Однак власником заводу в документах зазначена дочірня швейцарська компанія "Лукойл".

Окрім того, підсанкційна компанія РФ володіє провідним реалізатором моторного палива в країні, "Лукойл Болгарія": вона контролює від 40% до 60% ринку оптової торгівлі паливом.