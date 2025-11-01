Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
Болгарський парламент 31 жовтня ухвалив рішення призупинити експорт палива, переважно дизельного й авіаційного, до країн Євросоюзу. Там кажуть, що рішення вмотивоване західними санкціями проти російського "Лукойлу"
Про це повідомила BTA.
Зазначено, що Болгарія ухвалила рішення для "забезпечення енергетичної безпеки країни та стабільності внутрішнього ринку палива" після санкцій США проти "Лукойлу".
Так, очільник бюджетного комітету Деліан Добрев назвав це превентимним заходом, "спрямованим на уникнення зловживань на ринку".
"Причина полягає в тому, щоб запобігти спекуляціям з цінами, оскільки є зацікавлені сторони, які намагаються займатися такою практикою", - додав він.
У матеріалі акцентують, що заборона не стосується заправки вітчизняних та іноземних суден і літаків, а також – поставок палива збройним силам країн-членів ЄС та НАТО.
BTA підкреслює: російський "Лукойл" володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах – Lukoil Neftochim Burgas. Однак власником заводу в документах зазначена дочірня швейцарська компанія "Лукойл".
Окрім того, підсанкційна компанія РФ володіє провідним реалізатором моторного палива в країні, "Лукойл Болгарія": вона контролює від 40% до 60% ринку оптової торгівлі паливом.
- 22 жовтня міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
- Російська нафтова компанія "Лукойл" заявила 27 жовтня, що має намір продати свої активи за кордоном через "обмежувальні заходи деяких держав".
- Цю пропозицію прийняла енергетична компанія Gunvor Group Ltd., серед засновників якої – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна.
