Болгарія створила робочу групу з безпеки в Чорноморському регіоні через провокації флоту РФ

Про це повідомив на другій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов.

Він акцентував, що РФ становить загрозу для колективної безпеки НАТО, а провокації з боку російського флоту - ризик для безпеки в Болгарії.

"Болгарія притримується статуту НАТО і стратегічного компасу. Росія однозначно становить загрозу для колективної безпеки. Російський флот, його провокативні дії проти мирних кораблів у Чорному морі являє собою ризик для безпеки в Болгарії. Воєнні дії заважають експорту українського продовольства через болгарську економічну зону. Морські міни впливають на шляхи економічного постачання в Чорноморському регіоні. І в інтересах НАТО протидіяти цій загрозі", - наголосив Запрянов.

Він пояснив: це стало причиною того, що Республіка Болгарія створила робочу групу з безпеки в Чорноморському регіоні.

"Саме тому Болгарія встановила робочу групу, яка буде займатися безпекою в Чорноморському регіоні. Для нас це пріоритет - працювати разом і забезпечити цю безпеку", – зазначив очільник оборонного відомства.