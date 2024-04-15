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Болгарія створила робочу групу з безпеки в Чорноморському регіоні через провокації флоту РФ

15 квітня, 2024 понедiлок
15:34
Світ Болгарія

Через провокативні дії російського флоту проти мирних кораблів і ризик для безпеки Болгарії країна створила робочу групу, яка займатиметься безпекою в Чорноморському регіоні

Про це повідомив на другій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов. 

Він акцентував, що РФ становить загрозу для колективної безпеки НАТО, а провокації з боку російського флоту - ризик для безпеки в Болгарії. 

"Болгарія притримується статуту НАТО і стратегічного компасу. Росія однозначно становить загрозу для колективної безпеки. Російський флот, його провокативні дії проти мирних кораблів у Чорному морі являє собою ризик для безпеки в Болгарії. Воєнні дії заважають експорту українського продовольства через болгарську економічну зону. Морські міни впливають на шляхи економічного постачання в Чорноморському регіоні. І в інтересах НАТО протидіяти цій загрозі", - наголосив Запрянов. 

Він пояснив: це стало причиною того, що Республіка Болгарія створила робочу групу з безпеки в Чорноморському регіоні. 

"Саме тому Болгарія встановила робочу групу, яка буде займатися безпекою в Чорноморському регіоні. Для нас це пріоритет - працювати разом і забезпечити цю безпеку", – зазначив очільник оборонного відомства. 

  • 11 січня Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільний план щодо очищення Чорного моря від мін.
  • 13 січня в міноборони Болгарії заявили, що їхня спільна операція з Румунією та Туреччиною зі створення протимінної групи в Чорному морі покликана зробити судноплавство у цьому регіоні безпечнішим. Зокрема, для української морської торгівлі та експорту агропродукції.
Теги:
Росія
Міністерство оборони
Болгарія
Війна з Росією
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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