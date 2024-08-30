Боррель заявив, що ЄС має терміново знайти спосіб розблокувати заморожені Угорщиною €6,6 для України

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, передає Укрінформ.

Боррель наголосив, що ці гроші не належать Україні, а є компенсацією за вже надану допомогу.

"Міністри погодилися, що є терміновою справою розблокувати €6,6 мільярда із фонду допомоги Україні. Цей відомий обсяг грошей, який був заблокований вже протягом багатьох місяців у межах Європейського фонду миру. Багато із міністрів повторили, що сьогодні це не ті гроші, що належать Україні. Це їхні гроші, тому що вони мають компенсувати витрати, які вже були зроблені. Україна вже отримала відповідні матеріали, тож ці країни повинні отримати компенсацію", - пояснив високий представник ЄС.

Він також підкреслив, що продовжує шукати рішення для розблокування коштів і впевнений, що знайде його "тим або іншим шляхом".