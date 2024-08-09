Брав участь в окупації Криму: суд у Празі заочно засудив росіянина до п'яти років в'язниці
Празький міський суд у середу, 7 серпня, заочно засудив росіянина Олександра Франчетті до п'яти років в'язниці за створення організованого злочинного угруповання, яке брало участь в окупації Криму
Про це повідомило Radio Prague International.
Частиною покарання є депортація з Чехії на десять років, але вирок не остаточний. Як повідомляє видання, прокурор запросив для чоловіка десять років позбавлення волі і безстрокову депортацію.
Олександр Франчетті не взяв участі у засіданні, оскільки після звільнення з-під варти в Чехії він виїхав до Росії і наразі зазнає кримінального переслідування як утікач.
Зазначають, що Франчетті у справі про екстрадицію спершу заявив, що прибув до Севастополя тоді, коли окупація вже розпочалася, а він нібито патрулював ліс разом з іншими цивільними лише для того, щоб допомогти захистити мешканців навколо міста.
Згодом, на основному процесі він заявив, що його взагалі не було на місці подій. Також він представив документи, згідно з якими в цей час проходив медичні процедури у стоматолога-ревматолога у РФ.
Однак прокурор на засіданні назвав заяви Франчетті про його непричетність до окупації Криму фальшивими.
"Він діяв проти територіальної цілісності, суверенітету та інтересів України на користь Російської Федерації", - наголосив прокурор Мартін Біли.
Що відомо про Олександра Франчетті
У вересні 2021 року у Празі за запитом України затримали росіянина Олександра Франчетті, який у 2014 році брав участь в окупації Криму. За кілька днів його заарештували.
За даними сайту "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування "Самооборона Севастополя", а потім організував інше НЗФ - розвідгрупу "Північний вітер". Франчетті був нагороджений медаллю "За повернення Криму".
З 2000 року чоловік постійно жив у Празі та працював фітнес-тренером, але регулярно відвідував окупований Крим.
У серпні 2022 року Вища прокуратура Чехії оголосила обвинувачення росіянину Александру Франчетті у зв’язку з його участю в протиправній анексії Криму в березні 2014 року.
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