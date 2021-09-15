У Чехії заарештували росіянина-учасника окупації Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Речник Міського суду Праги Адам Веніг повідомив, що Франчетті відправили під варту через загрозу втечі з Чехії.



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"Суд дійшов до висновку, що були дотримані умови взяття Франчетті під варту, бо існує загроза його втечі з Чехії", – сказав він.



Франчетті переведений в місцеву в'язницю.

У Празі за запитом України затримали росіянина Олександра Франчетті, який у 2014 році брав участь в окупації Криму.