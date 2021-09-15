У Чехії заарештували росіянина-учасника окупації Криму
Суд Праги заарештував громадянина Росії, учасника окупації Криму Олександра Франчетті
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Речник Міського суду Праги Адам Веніг повідомив, що Франчетті відправили під варту через загрозу втечі з Чехії.
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"Суд дійшов до висновку, що були дотримані умови взяття Франчетті під варту, бо існує загроза його втечі з Чехії", – сказав він.
Франчетті переведений в місцеву в'язницю.
- У Празі за запитом України затримали росіянина Олександра Франчетті, який у 2014 році брав участь в окупації Криму.
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