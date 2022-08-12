У Чехії оголосили обвинувачення росіянину, який сприяв анексії Криму

Про це повідомили на порталі iDNES.

"11 серпня 2022 року до муніципального суду Праги було подане обвинувачення щодо російського громадянина через участь в організованому злочинному угрупованні у зв’язку з його участю в протиправній анексії Криму в березні 2014 року", – повідомила прокуратура в п’ятницю.

Згідно з обвинуваченням, Франчетті створив розвідувальну групу у Севастополі, яка сприяла анексії українського півострова Росією. Обвинувачений, як і раніше, заперечує свою провину.

Нагадаємо, Александр Франчетті був затриманий минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців. В Україні він підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією.

За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Сам Франчетті розповідав, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

3 березня Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Звернення держав дають змогу розпочати розслідування ситуації в Україні починаючи з 21 листопада 2013 року, що буде охоплювати попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людства чи геноциді, скоєних Росією на будь-якій частині території України.

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