Британія не переконуватиме Київ поступатись частиною територій, - глава міноборони Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс запевнив, що його держава не спонукатиме Україну до відмови від частини своїх територій, проведення переговорів та підписання миру з Росією
Про це повідомляє Politico.
Видання пояснює, що коментар Шаппса стосується матеріалу газети Sunday Times, у якому повідомлялось про розмову глави британського МЗС Девіда Кемерона й кандидата у президенти США Дональда Трампа. Під час такої зустрічі міністр Сполученого Королівства нібито порушив питання угоди між Україною та РФ.
"Немає жодного сенсу в тому, щоб Британія намагалася переконати Україну, силою або в інший спосіб, погодитися на відмову від частини своєї території. Це справа виключно України", - сказав глава оборонного відомства.
Також він зауважив, що постачання військової допомоги Україні та надання моральної оцінки, "коли автократ здійснює вторгнення у сусідню демократичну країну" є правильним рішенням Великої Британії.
"Ми повинні повністю підтримати їх (Україну, - ред.), щоб витіснити Росію з усієї їхньої території", - підкреслив Шаппс.
- 1 березня WSJ опублікувала деталі "мирних пропозицій" РФ навесні 2022 року: навесні 2022 року Росія пропонувала Україні відмовитися від вступу до НАТО, розформувати армію та визнати Крим російським.
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