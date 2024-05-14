Британія не переконуватиме Київ поступатись частиною територій, - глава міноборони Шаппс

Про це повідомляє Politico.

Видання пояснює, що коментар Шаппса стосується матеріалу газети Sunday Times, у якому повідомлялось про розмову глави британського МЗС Девіда Кемерона й кандидата у президенти США Дональда Трампа. Під час такої зустрічі міністр Сполученого Королівства нібито порушив питання угоди між Україною та РФ.

"Немає жодного сенсу в тому, щоб Британія намагалася переконати Україну, силою або в інший спосіб, погодитися на відмову від частини своєї території. Це справа виключно України", - сказав глава оборонного відомства.

Також він зауважив, що постачання військової допомоги Україні та надання моральної оцінки, "коли автократ здійснює вторгнення у сусідню демократичну країну" є правильним рішенням Великої Британії.

"Ми повинні повністю підтримати їх (Україну, - ред.), щоб витіснити Росію з усієї їхньої території", - підкреслив Шаппс.