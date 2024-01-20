Британська поліція створила підрозділ для протидії загрозам з боку Китаю, Росії та Ірану
19 січня поліція Британії заявила, що створила новий підрозділ для протидії загрозам з боку Китаю, Росії та Ірану, заявивши, що вони дуже стурбовані ризиками напередодні національних виборів 2024 року
Про це повідомляє Reuters.
Офіцери відділу боротьби з тероризмом вважають, що виклик, створений ворожими державами, "зараз більший, ніж з часів холодної війни".
"Ми говоримо про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії", - сказав голова відділу журналістам.
Офіцери заявили, що посилять свою відповідь на ці ворожі дії держав.
У поліції говорять, що обсяг дезінформації в інтернеті був більшим, ніж у будь-який попередній рік виборів у Британії. Поліція також стурбована змовами з метою вбивства дисидентів або політичних опонентів з боку державного апарату Ірану протягом останнього два роки.
Начальник поліції також сказав, що конфлікт в Ізраїлі та Газі був "моментом радикалізації", який міг підштовхнути сприйнятливих людей до тероризму.
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