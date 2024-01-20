Британська поліція створила підрозділ для протидії загрозам з боку Китаю, Росії та Ірану

Про це повідомляє Reuters.

Офіцери відділу боротьби з тероризмом вважають, що виклик, створений ворожими державами, "зараз більший, ніж з часів холодної війни".

"Ми говоримо про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії", - сказав голова відділу журналістам.

Офіцери заявили, що посилять свою відповідь на ці ворожі дії держав.

У поліції говорять, що обсяг дезінформації в інтернеті був більшим, ніж у будь-який попередній рік виборів у Британії. Поліція також стурбована змовами з метою вбивства дисидентів або політичних опонентів з боку державного апарату Ірану протягом останнього два роки.

Начальник поліції також сказав, що конфлікт в Ізраїлі та Газі був "моментом радикалізації", який міг підштовхнути сприйнятливих людей до тероризму.