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"Буде два варіанти": політолог Денисенко про те, як розгортатимуться події у Грузії

Марина Клюєва
27 жовтня, 2024 неділя
22:51
Світ Грузія

Доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко розповів, як, на його думку, розгортатимуться події у Грузії після виборів

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація по суті, якщо говорити про вибори - це статус-кво попереднього парламенту. Тобто в минулому парламенті було 86, по-моему, мандатів у провладної партії, близько 60 - в опозиції. Зараз за результатами виборів ситуація точно така ж, тобто ніякої конституційної більшості в партії Іванішвілі немає, ніяких можливостей для того, щоб створювати конфедерацію Грузія-Абхазія-Осетія немає, змінювати конституцію немає можливостей. І тому в принципі буде два варіанти, або буде існувати цей парламент обраний, легітимно, нелегітимно - це вже інше питання, в якомусь такому форматі. Або ж зараз опозиція піде на загострення, одна з трьох партій опозиційних, які пройшли у парламент, уже заявила про те, що складає мандати, якщо всі інші партії зроблять те ж саме, судячи з усього, нас чекають позачергові вибори", - сказав він. 

Вадим Денисенко нагадав, як під час минулих виборів проросійська партія підкуповувала виборців.

"Чи буде щось там далі вирішено, чи буде якось мінятись ситуація, тут уже все буде залежати від того: а) наскільки Росія, читай Іванішвілі, вкладе грошей у підкуп виборців. Давайте згадаємо минулі вибори, просто у нас мало хто про це говорить, але на минулих виборах фактично кожен сьомий грузин отримав пряму подачку від провладної партії. Коли були погашені борги по кредитах в банках, тобто кожен сьомий грузин, це фактично кожна друга-третя сім’я отримала пряму подачку від держави. Тобто б) наскільки вдасться опозиції вийти за межі крупних міст", - розповів політолог.

  • У неділю, 27 жовтня 2024 року, центрвиборчком Грузії оприлюднив попередні результати підрахунку голосів на 3 110 дільницях з 3 111, адже після появи відео з вкиданням бюлетенів голосування на одній дільниці було зупинено.
Теги:
Новини
Росія
вибори
Грузія
політика
втручання Росії
пропаганда
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